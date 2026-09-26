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عربي-دولي

ترامب يستبعد شبكة "سي إن إن" من مرافقته على متن طائرة "آير فورس وان"!

Lebanon 24
26-09-2026 | 03:13
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ترامب يستبعد شبكة سي إن إن من مرافقته على متن طائرة آير فورس وان!
ترامب يستبعد شبكة سي إن إن من مرافقته على متن طائرة آير فورس وان! photos 0
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أكد البيت الأبيض استبعاد شبكة "سي إن إن" من مرافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية "آير فورس وان"، اليوم السبت، وذلك في أحدث فصول المواجهة بين الإدارة الأميركية وعدد من المؤسسات الإعلامية.
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ويأتي القرار بعد أيام من منع صحفيين يمثلون "سي إن إن" و "إم سي الآن" و "بوليتيكو" من دخول أراضي البيت الأبيض، قبل أن يصدر قاض أميركي أمراً مؤقتاً يسمح لهم بالعودة إلى المجمع التنفيذي.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، عاد صحفيو المؤسسات الثلاث إلى البيت الأبيض حاملين معداتهم الصحفية، بعد القرار القضائي الذي صدر في وقت مبكر الخميس الماضي.

لكن القرار القضائي اقتصر على دخول أراضي البيت الأبيض، ولم يتناول بصورة مباشرة مشاركة الصحفيين في الرحلات على متن الطائرة الرئاسية.

وهو ما أبقى للبيت الأبيض، وفق المعطيات الواردة في التقرير، مساحة لاتخاذ قرار منفصل بشأن المؤسسات التي ترافق ترامب خلال رحلاته.

ورغم استعادة مراسلي المؤسسات الثلاث إمكانية دخول المجمع الرئاسي، واصلت وسائل الإعلام الثلاثة الامتناع عن المشاركة في بعض ترتيبات التغطية المشتركة لأنشطة الرئيس.

ويعيد استبعاد "سي إن إن" من الطائرة الرئاسية الجدل بشأن حدود سلطة البيت الأبيض في تنظيم وصول وسائل الإعلام إلى الرئيس، بالتزامن مع استمرار النزاع القضائي بين الإدارة والمؤسسات الإعلامية المتضررة.


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