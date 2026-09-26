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عربي-دولي

الـ AI قد يؤدي لوفاة مليار شخص.. بيل غيتس يدق ناقوس الخطر!

Lebanon 24
26-09-2026 | 03:14
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الـ AI قد يؤدي لوفاة مليار شخص.. بيل غيتس يدق ناقوس الخطر!
الـ AI قد يؤدي لوفاة مليار شخص.. بيل غيتس يدق ناقوس الخطر! photos 0
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حذر الملياردير الأميركي ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس من أن التكنولوجيا باتت قوية بما يكفي لتمكين أحداث قد تؤدي إلى "وفاة مليار شخص".
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وقال غيتس إن مخاطر الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على سيناريوهات مستقبلية بعيدة، محذراً من إمكانية إساءة استخدام التكنولوجيا من جانب أشخاص ذوي نوايا سيئة لإحداث أضرار واسعة النطاق، وفق ما ذكر في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية.

كما أضاف "الذكاء الاصطناعي قوي بالتأكيد بما يكفي للتسبب في أحداث يمكن أن تؤدي، كما تعلمون، إلى وفاة مليار شخص"، متابعاً "ورغم أنه من الصعب جداً الوصول إلى نسبة 100%، فإنه لم يسبق أن وُجد سلاح بهذه القوة مثل مزيج أشخاص ذوي نوايا سيئة يستخدمون أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي".

إلى ذلك، وبالتزامن مع تحذيره من المخاطر، دعا غيتس إلى تدخل حكومي مباشر لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي، معتبراً أن اعتماد القطاع على التنظيم الذاتي وحده لا يكفي. وقال: "لا أحد يعتقد أن التنظيم الذاتي كاف"، داعياً المشرعين في واشنطن إلى التدخل ووضع قواعد ملزمة للقطاع.

كذلك أضاف "نحن بحاجة إلى أجهزة إنفاذ القانون والسياسيين للدخول في النقاش بشأن شكل إجراءات الحماية وآليات المراقبة. ويجب أن يكون ذلك أمراً إلزامياً". وأشار إلى أن فرض مثل هذه المتطلبات سيضيف بعض الأعباء على شركات التكنولوجيا، لكنه قال إن ذلك "لن يؤدي إلى إبطاء كبير لما يقومون به".

وسبق أن أطلق غيتس تحذيراً شديد اللهجة بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي على الوظائف وعلى حياة البشر، قائلاً إن الشركات تمضي قدماً بسرعة في تطوير هذه التكنولوجيا، من دون وجود خطة أوسع للتعامل مع الاضطرابات الهائلة التي ستتسبب فيها.

وأتت دعوة غيتس في وقت تصاعد فيه النقاش داخل قطاع التكنولوجيا بشأن سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بعدما دعا عدد من أبرز مسؤولي شركات القطاع إلى إبطاء وتيرة تطويرها، وسط مخاوف بشأن قدرة هذه الأنظمة المتزايدة واستقلاليتها والمخاطر التي قد تنجم عن فقدان السيطرة عليها.
 
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عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

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