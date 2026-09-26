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عربي-دولي

بغداد تجري محادثات مع واشنطن لاستثناء بعض مطارات العراق من القيود على شركات الطيران الإيرانية

Lebanon 24
26-09-2026 | 04:24
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بغداد تجري محادثات مع واشنطن لاستثناء بعض مطارات العراق من القيود على شركات الطيران الإيرانية
بغداد تجري محادثات مع واشنطن لاستثناء بعض مطارات العراق من القيود على شركات الطيران الإيرانية photos 0
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كشفت حكومة بغداد، اليوم السبت، أنها تجري محادثات مع واشنطن للحصول على إعفاء بعض المطارات العراقية من منع رحلات شركات الطيران الإيرانية بموجب العقوبات الأميركية، نظرا إلى كونه أعاق سفر المرضى والطلاب والحجاج.
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وأفاد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن "الحكومة العراقية تجري حوارا مباشرا مع الجانب الأميركي لاستثناء بعض المطارات العراقية من هذه الاجراءات".

وأوضح أن الاستثناء "يسمح باستئناف الرحلات الجوية، لدواعٍ إنسانية، تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين".

وتتولى شركات الطيران الإيرانية أصلا نقل الإيرانيين الذين يأتون إلى العراق بأعداد كبيرة لزيارة مراقد الأئمة الشيعة، أو العراقيين الراغبين في السفر إلى إيران، أكان للزيارات الدينية، أو من يتابعون دراستهم في إيران، أو الذين يقصدونها لغايات طبية.

وانضم العراق إلى دول عدة علّقت رحلات الطيران الإيراني من وإلى أراضيها بعد أن قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 سبتمبر".

ومُنحت الشركات الأجنبية التي تقدم المساعدة لقطاع الطيران الإيراني مهلة حتى 23 سبتمبر للامتثال، كالتوقف عن تزويد الطائرات الإيرانية بوقود الكيروسين على سبيل المثال.





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