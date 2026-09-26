بغداد تجري محادثات مع واشنطن لاستثناء بعض مطارات العراق من القيود على شركات الطيران الإيرانية

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كشفت حكومة بغداد، اليوم السبت، أنها تجري محادثات مع للحصول على إعفاء بعض المطارات من منع رحلات شركات الطيران بموجب الأميركية، نظرا إلى كونه أعاق سفر المرضى والطلاب والحجاج.وأفاد المكتب الاعلامي لرئيس بأن "الحكومة العراقية تجري حوارا مباشرا مع الجانب الأميركي لاستثناء بعض المطارات العراقية من هذه الاجراءات".وأوضح أن الاستثناء "يسمح باستئناف الرحلات الجوية، لدواعٍ إنسانية، تتعلق بالعلاج والدراسة والزيارات الدينية ومصالح المدنيين".وتتولى شركات الطيران الإيرانية أصلا نقل الإيرانيين الذين يأتون إلى بأعداد كبيرة لزيارة مراقد الأئمة الشيعة، أو الراغبين في السفر إلى ، أكان للزيارات الدينية، أو من يتابعون دراستهم في إيران، أو الذين يقصدونها لغايات طبية.وانضم العراق إلى دول عدة علّقت رحلات الطيران من وإلى أراضيها بعد أن قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "كل شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارا من 23 سبتمبر".ومُنحت الشركات الأجنبية التي تقدم المساعدة لقطاع الطيران الإيراني مهلة حتى 23 سبتمبر للامتثال، كالتوقف عن تزويد الطائرات الإيرانية بوقود الكيروسين على سبيل المثال.