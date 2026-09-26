ترامب ينشر صورة لمضيق هرمز باسمه

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قام الرئيس الأميركي مجددا بنشر صورة لمضيق هرمز، تحمل اسم "مضيق "، وذلك بعد وقت قصير من اقتراح إيراني لفتح الممر المائي في غضون أسبوع، إذا استجابت لشروط ضمنتها ضمن خطتها الجديدة.ونشر ترامب في وقت مبكر من السبت صورة لمضيق هرمز على منصته تروث سوشيال ووصفه "مضيق ترامب" في أول مؤشر علني على تفكيره بعد أن اقترح الجانب الاتفاق الجديد وتلميحه إلى أنه ربما يساعد ذلك ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي.في حين كشفت مصادر أميركية أن الولايات المتحدة أبلغت أنها لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكنها فرض شروط بشأن إعادة فتحه، فيما تنتظر رداً من الرئيس الأميركي على المقترح.هذا نصت الخطة الجديدة التي قدمتها وقف الحرب على جميع الجبهات، ورفع الحصار البحري عن الموانئ ، والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، مقابل طهران بفتح هرمز.إلا أن مسؤولين أميركيين ألمحوا إلى احتمال رفض ترامب لتلك الخطة، واستئناف الحرب بعد الانتخابات النصفية.ورغم ذلك لا تزال السلطات الإيرانية تنتظر الرد الأميركي الرسمي. فيما أكد مسعود بزشكيان خلال مقابلة مع شبكة "سي بي أس" أن بلاده ستلتزم بكل ما تعهدت به في حال موافقة الجانب الأميركي على عرض ال 7 أيام.