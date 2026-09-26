بلا مال ولا عمل ووفرة طائلة.. هذه آخر توقعات ايلون ماسك للمستقبل

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في ظل التطور الهائل لقدرات الاقتصاد والإنتاج، توّقع الملياردير الأميركي أن يشهد العالم في دخلاً مرتفعاً شبه شامل للجميع، مع احتمال تراجع أهمية المال أو العمل تدريجياً .ولمح إلى عالم أشبه بالخيال حيث لا تعب ولا ندرة في أي سلعة ولا حاجة لاستعمال المال أيضا.وأوضح ماسك، في مقابلة مع China Media Group أمس الجمعة، أنه إذا تمكن الاقتصاد من التوسع إلى درجة يصبح فيها إنتاج السلع والخدمات أكبر بكثير من احتياجات سكان الأرض، فإن البشرية ستدخل ما وصفه بـ"عصر الوفرة"، حيث تتجاوز الموارد المتاحة حجم الاستهلاك الفعلي.كما أضاف أن استيعاب مثل هذا المستقبل ليس بالأمر السهل، لأن التاريخ التطوري للبشرية ارتبط دائماً بالندرة والقيود، إذ عاش الإنسان لفترات طويلة وهو يواجه نقصاً في الغذاء أو التدفئة وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يجعل فكرة الوفرة الشاملة صعبة التصور في الوقت الراهن.وخلال السنوات الماضية، حذر ماسك مراراً من أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في طبيعة الوظائف، حيث ستتمكن الآلات من تنفيذ نسبة كبيرة من المهام التي يؤديها البشر حالياً.وفي هذا السياق، طرح فكرة "عصر الوفرة"، وهو سيناريو تصبح فيه السلع والخدمات متاحة بكميات كبيرة وبكلفة منخفضة بفضل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، ما قد يقلل من أهمية المال والدخل التقليدي. كما سبق أن أبدى دعمه لمناقشة أفكار مثل الدخل الأساسي الشامل لمواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة الناتجة عن التقنية.وأتت تصريحات ماسك الأخيرة في وقت يشهد فيه العالم سباقاً متسارعاً لتطوير تقنيات ، وسط جدل واسع حول تأثيرها على الاقتصاد والإنتاجية ومستقبل الوظائف ومستويات المعيشة.