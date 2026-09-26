تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غيابات ومحادثات ومفاجآت... أسبوع استثنائي في الأمم المتحدة

Lebanon 24
26-09-2026 | 08:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
غيابات ومحادثات ومفاجآت... أسبوع استثنائي في الأمم المتحدة
غيابات ومحادثات ومفاجآت... أسبوع استثنائي في الأمم المتحدة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اختتم قادة العالم أسبوعاً من الخطب والاجتماعات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، من دون تحقيق اختراقات كبيرة في النزاعات الدولية، لكن مع تسجيل تحركات محدودة في ملفات إيران وأوكرانيا، وصعود الذكاء الاصطناعي إلى صدارة النقاشات.
Advertisement
 
 
استئناف المسار الدبلوماسي مع إيران
ربما تمثلت الفائدة الأكبر للأمم المتحدة في تيسير أولى المحادثات بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين منذ انهيار وقف إطلاق النار في شهر تموز؛ إذ جرى التواصل بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر من خلال وسطاء.


وقال مسؤول إيراني كبير لـ"رويترز" إن هذه الجهود يجب أن تستمر، رغم تبادل القادة الإيرانيين والأميركيين كلمات حادة في قاعة الجمعية العامة، إذ هددت الولايات المتحدة "بإبادة" إيران، بينما اتهمت طهران واشنطن بانتهاج "عقلية تنمر".
لكن لا مؤشرات على اقتراب التوصل إلى اتفاق. وحذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو من أن أي اتفاق سيتطلب عملا شاقا على مدى فترة من الزمن.
 
أوكرانيا والحبوب والطاقة

عقد روبيو أيضا محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وقال بعدها إن أوكرانيا وروسيا أبدتا اهتماما بوقف إطلاق نار محدود يشمل أهدافا مرتبطة بالحبوب والطاقة.
 
وتسابق أوكرانيا وحلفاؤها الزمن للتوصل إلى تفاهمات محدودة بشأن البنية التحتية للطاقة والشحن عبر البحر الأسود قبل حلول الشتاء، خشية تجدد الضربات الروسية على منشآت الكهرباء والتدفئة.
 
لكن لافروف تحدث أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا بعد ساعات من تصريحات روبيو يوم الأربعاء، دون أن يبدي أي إشارة إلى استعداد روسيا للانخراط في أي موضوع، إذ قال: "أوروبا، مهما كانت قناعاتها، تريد فقط هدنة مؤقتة وتريد استغلالها لإغداق نظام كييف بالأسلحة".
 
الذكاء الاصطناعي يخطف الأضواء من المناخ
تراجعت قضية التغير المناخي، التي شكلت محورا رئيسيا لمناقشات الأمم المتحدة في السنوات القليلة الماضية، لصالح الجدل المتصاعد بشأن الذكاء الاصطناعي.

وتزامنت فعاليات الدبلوماسية الدولية مع موجة غير مسبوقة من القلق حيال الذكاء الاصطناعي بعد عدة خروقات تتعلق بالسلامة، ومع تحذيرات أطلقها كبار الباحثين من أنه قد يدمر البشرية.

وعقدت الأمم المتحدة اجتماعا لمجلس الأمن شارك فيه شخصيا سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه.آي، إلى جانب داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك. ودعا المسؤولان الحكومات إلى التعاون لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.

وفي دلالة على هذه المخاوف، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي تزامنا مع انعقاد الجلسة أن وكيلا للذكاء الاصطناعي طورته أوبن إيه.آي تمكن في حزيران من اختراق موقع حكومي أسترالي والوصول إلى ملفات عامة وغير عامة.


أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سبق أن وصف مخاطر الذكاء الاصطناعي بأنها "خدعة ونظرية مؤامرة مريضة"، فقال أمام الأمم المتحدة إنه "يرفض أي محاولة لبناء مخطط عالمي للسيطرة" على هذه التكنولوجيا، واصفا إياها بالمذهلة، مع تعهده بأن تتعامل الولايات المتحدة معها بحذر.
 
مشاركة غير متوقعة
كانت المفاجأة الأكبر في اجتماعات الأمم المتحدة وصول الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز، التي استغلت زيارتها لإجراء أول محادثات مباشرة مع ترامب منذ توليها السلطة بعد أن اعتقلت القوات الأمريكية الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو في مداهمة ليلية وصفت بالدراماتيكية.
 
وركز الوفد الفنزويلي خلال اجتماعاته مع مسؤولين أمريكيين ومؤسسات إقراض متعددة الأطراف وشركات على إعادة هيكلة ديون سيادية بمليارات الدولارات.
واستغل ترامب خطابه أمام الهيئة المعنية بالسلام العالمي ليعلن أنه في فنزويلا "الغنائم من نصيب المنتصر"، ووصف اتفاقا نفطيا وقعته الولايات المتحدة مع كاراكاس الشهر الماضي بأنه "ربما أكبر صفقة أبرمت على الإطلاق".

وفي الوقت الذي التقت فيه رودريجيز وترامب في نيويورك، قامت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بثلاث محاولات غير ناجحة للعودة إلى بلادها.

غياب مفاجئ
كان الغياب الأبرز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي خاطب المندوبين عبر تقنية الفيديو وانتقد القيود الأمريكية على وصول البعثة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.
 
ومن بين الغائبين -كذلك- قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وحجبت الولايات المتحدة تأشيرته، في خطوة قالت مصادر سودانية وأخرى مطلعة إنها ترتبط بمقترح لوقف إطلاق النار تدعمه واشنطن وتقاومه الخرطوم.

مستقبل ضبابي
قال ريتشارد جوان، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، إن الأمم المتحدة التي تعاني من ضائقة مالية ربما لم تعد في حالة "سقوط حر"، لكنها لا تزال عالقة في "أزمة مفتوحة الأمد". 
 
وتواجه المنظمة تراجعا في الميزانيات وتقلصا في النفوذ وتزايدا في الصراعات الجيوسياسية.
 
وتستمر الحربان في أوكرانيا وإيران، بينما يواصل ترامب انتقاد المنظمة الدولية التي تضم 193 دولة عضوا، واصفا إياها بأنها متضخمة وتتبنى توجها عالميا، كما خفض التمويل الأمريكي وانسحب من عشرات الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
 
وبينما حظي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتصفيق حار وقوفا عقب إلقائه خطابه الأخير أمام الجمعية العامة، بدأت مجموعة صغيرة من الساسة ومسؤولين أمميين سابقين حملة علنية وخلف الكواليس لخلافته. وتنتهي ولايته الثانية الممتدة لخمس سنوات في 31 كانون الأول، مما لا يترك سوى وقت قصير أمام القوى الكبرى في العالم للاتفاق على بديل.
 
ولا يزال السباق، الذي يجرى عبر عملية معقدة متعددة المراحل تتضمن ما يعرف "بالاستطلاعات غير الرسمية"، من دون مرشح متصدر بوضوح، لكن ريبيكا جرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة، وكارولين رودريجيز بيركيت، مندوبة جيانا الدائمة لدى الأمم المتحدة، تتصدران المشهد.
 
وأيا يكن الفائز بما يوصف بأنه أصعب منصب في العالم، فسيرث منظمة تواجه أزمات متلاحقة وتراجعا في المعنويات وانحسارا في تأثيرها السياسي. وسيتولى كذلك استقبال قادة العالم في نيويورك خلال قمة العام المقبل. (العين الاخبارية)

مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: نحذر من احتمال انهيار شبكة رئيسية للمساعدات في السودان خلال أسابيع
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 18:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة لرئيس إيران قبل كلمته في الأمم المتحدة.. ماذا حصل؟
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 18:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب أمام الأمم المتحدة: الولايات المتحدة اليوم أقوى من أي وقت مضى
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 18:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الروسي يلتقي نظيره الألماني في الأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 18:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

الأمين العام

الفلسطينية

الأميركيين

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:43 | 2026-09-26
Lebanon24
11:40 | 2026-09-26
Lebanon24
11:26 | 2026-09-26
Lebanon24
11:21 | 2026-09-26
Lebanon24
11:00 | 2026-09-26
Lebanon24
10:24 | 2026-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24