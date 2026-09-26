انفجار يهدم مبنى وسط أثينا... وفاة امرأة وفقدان 5 أشخاص

لقيت امرأة حتفها وفُقد خمسة أشخاص، إثر انفجار أدى إلى انهيار مبنى سكني في منطقة سياحية وسط العاصمة اليونانية أثينا.
ووقع الانفجار الجمعة داخل مبنى مؤلف من طابقين في حي بلاكا، القريب من أبرز المعالم السياحية، بينها الأكروبوليس ومعبد زيوس. وأسفر الحادث أيضاً عن إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بمنازل ومتاجر وسيارات مجاورة.
وعثرت فرق الإنقاذ صباح السبت على جثة شابة أثناء رفع الأنقاض، فيما واصلت البحث، بمساعدة الكلاب المدرّبة، عن زوجين مسنين كانا يعيشان في إحدى الشقق وأربعة سياح كانوا يقيمون في شقة أخرى.
وبحسب الشرطة، كان يُفترض أن يغادر السياح مكان إقامتهم للحاق برحلة جوية من مطار أثينا
عند الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة، لكنهم لم يظهروا. ولم تُحسم جنسياتهم حتى الآن.
ولم يتضح سبب الانفجار بصورة فورية، إلا أن رئيس بلدية أثينا هاريس
دوكاس رجّح ارتباطه بالبنية التحتية للغاز، قائلاً: "حدث خطأ فادح".