إيران تهاجم قرار وقف الرحلات في النجف: الشرعية لا تأتي من واشنطن

Advertisement

وقال ولايتي في منشور عبر منصة "إكس" إن ما وصفه بـ"العدو" يحاول ضرب "وحدة الساحات" من الداخل، معتبراً أن إغلاق مطار النجف يشكل أحد مظاهر هذه المحاولة، نظراً إلى دوره بوصفه بوابة رئيسية للزوار المتجهين إلى العتبات الدينية.ووجه ولايتي رسالة إلى السوداني قال فيها: "الشرعية لا تأتي من ، بل من تراب النجف ودماء ".كما هاجم قوى "الإطار التنسيقي"، منتقداً ما وصفه بـ"الصمت المطبق" حيال القرار، وقال إن الإطار الذي تأسس على ثقة " " ودماء الشهداء أصبح بصمته الحالي "إطاراً فارغاً على جدار السلطة"، وفق تعبيره.وكانت إدارة مطار النجف الدولي قد أعلنت تعليق الرحلات من وإليها بالكامل، اعتباراً من فجر الجمعة وحتى إشعار آخر، تنفيذاً لتوجيهات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.وتأتي الخطوة بعد عقوبات أعلنتها وزارة الخزانة الأميركية في 8 أيلول، طالت نحو 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني، بينها 27 شركة طيران مدني.وفي محاولة لمعالجة تداعيات القرار، أعلنت الحكومة دخولها في محادثات مباشرة ومكثفة مع الإدارة الأميركية، بهدف استثناء بعض المطارات العراقية الحيوية من حظر الرحلات وتخفيف الضغوط على حركة النقل الجوي بين البلدين.