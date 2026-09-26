تفاهم من 8 نقاط بين ترامب وشي.. إيران والرسوم والذكاء الاصطناعي في الواجهة

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أعلنت ، السبت، توصل الرئيسين الصيني شي جين بينغ والأميركي إلى تفاهم من ثماني نقاط، خلال زيارة شي إلى ، شمل ملفات والتجارة والذكاء الاصطناعي والتعاون الأمني.واتفق الرئيسان على ضرورة إيران بتعهدها بعدم تطوير أسلحة نووية، وعلى عدم جواز فرض أي دولة أو مؤسسة رسوماً على عبور الممرات المائية الدولية.كما أكدا العمل على بناء "علاقة استراتيجية مستقرة وبنّاءة بين والولايات المتحدة، تقوم على الاحترام والإنصاف والمساواة".وشمل التفاهم النقاط الآتية:- بناء علاقة استراتيجية مستقرة وبنّاءة بين البلدين.2- تبادل الدعم لإنجاح قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبك" وقمة مجموعة العشرين، مع إبداء الزعيمين رغبتهما في حضور الاجتماعات التي تستضيفها الدولة الأخرى.3- تأكيد التزام إيران بعدم تطوير أسلحة نووية، ورفض فرض رسوم عبور على الممرات المائية الدولية.استذكار التحالف الصيني-الأميركي خلال الحرب العالمية الثانية.4- تعزيز آلية المشاورات الاقتصادية والتجارية، وتشكيل مجلس تجارة، وتنفيذ ترتيب متبادل لخفض الرسوم الجمركية بقيمة 30 مليار دولار، وتمديد نتائج المحادثات السابقة في كوالالمبور.5- مواصلة التعاون الأمني في مكافحة المخدرات، بعد توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا مرتبطة بالمواد النفسية والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها.6- إطلاق حوار بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي وفوائده، تعقد جولته المقبلة في تشرين الثاني، وإنشاء قناة اتصال للتعامل مع الحوادث المرتبطة بهذه التكنولوجيا.7- ترحيب الولايات المتحدة بوصول زوج من حيوانات الباندا العملاقة المؤجرة من الصين إلى حديقة حيوان أتلانتا.8- واتفق الجيشان الصيني والأميركي، بصورة منفصلة، على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الاتصالات ومنع الأزمات، ومواصلة التعاون للبحث عن رفات العسكريين المفقودين في الصين.وكان البلدان قد مددا هدنة تجارية لمدة شهرين بعدما كان مقرراً انتهاؤها في 10 تشرين الثاني، لإتاحة مزيد من الوقت أمام التفاوض على اتفاق أشمل.ووصف اجتماعاته مع شي بأنها "مثمرة للغاية"، فيما قال الرئيس الصيني إن هدف "جعل أميركا عظيمة مجدداً" ومسعى الصين إلى تحقيق "التجديد العظيم للأمة الصينية" يمكن أن يساعد كل طرف على بلوغ أهدافه.