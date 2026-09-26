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عربي-دولي

600 ألف شخص في قلب باريس... حشود ضخمة تستعد لقداس البابا لاوون الرابع عشر

Lebanon 24
26-09-2026 | 08:22
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600 ألف شخص في قلب باريس... حشود ضخمة تستعد لقداس البابا لاوون الرابع عشر
600 ألف شخص في قلب باريس... حشود ضخمة تستعد لقداس البابا لاوون الرابع عشر photos 0
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تستعد ساحة الكونكورد في باريس لاستقبال نحو 600 ألف شخص، للمشاركة في قداس ضخم يترأسه البابا لاوون الرابع عشر، السبت، ضمن زيارته الرسمية إلى فرنسا.

وبحسب شبكة "يورونيوز"، ينطلق القداس عند الساعة الثالثة بعد الظهر، على أن يتوجه البابا لاحقاً إلى مدينة لورد للصلاة مع المؤمنين.

وكان اليوم الأول من الزيارة قد شهد حضوراً شعبياً واسعاً، إذ أعلن الفاتيكان أن نحو 300 ألف شخص احتشدوا في شوارع باريس لتحية البابا أثناء مروره في السيارة البابوية.

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كما شارك نحو 80 ألف شاب في أمسية صلاة أقيمت الجمعة داخل ملعب فرنسا في سان دوني.

وقالت كارين، وهي باريسية من الطائفة المارونية، إن المشاركة تحمل أهمية خاصة للمسيحيين الشرقيين في ظل الأوضاع الراهنة، مضيفة: "سنصلي بحرارة من أجل الشرق الأوسط".

وبدأ البابا برنامجه السبت بزيارة "دار بخيتة"، وهي جمعية تابعة لأبرشية باريس تُعنى باستقبال المهاجرين، حيث التقى عدداً منهم من المسيحيين والمسلمين.

وزار لاحقاً المعهد الكاثوليكي في باريس، حيث رحّب بالارتفاع المسجل في أعداد الأشخاص الذين يتلقون سرّ المعمودية في فرنسا.

 
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