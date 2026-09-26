600 ألف شخص في قلب باريس... حشود ضخمة تستعد لقداس البابا لاوون الرابع عشر

تستعد ساحة الكونكورد في لاستقبال نحو 600 ألف شخص، للمشاركة في قداس ضخم يترأسه البابا لاوون الرابع عشر، السبت، ضمن زيارته الرسمية إلى .

وبحسب شبكة "يورونيوز"، ينطلق القداس عند الساعة الثالثة بعد الظهر، على أن يتوجه البابا لاحقاً إلى مدينة لورد للصلاة مع المؤمنين.

وكان اليوم الأول من الزيارة قد شهد حضوراً شعبياً واسعاً، إذ أعلن الفاتيكان أن نحو 300 ألف شخص احتشدوا في شوارع باريس لتحية البابا أثناء مروره في السيارة البابوية.

🇻🇦🇫🇷 En ce 2è jour de voyage en France, Léon XIV a rendu visite aux membres et hôtes de la Maison Bakhita, centre d'aide et d'accueil aux personnes migrantes ou en difficulté à Paris pic.twitter.com/lEUxB9BbXP — Vatican News (@vaticannews_fr) September 26, 2026 Advertisement

كما شارك نحو 80 ألف شاب في أمسية صلاة أقيمت الجمعة داخل ملعب فرنسا في سان .

وقالت كارين، وهي باريسية من الطائفة ، إن المشاركة تحمل أهمية خاصة للمسيحيين الشرقيين في ظل الأوضاع الراهنة، مضيفة: "سنصلي بحرارة من أجل ".

وبدأ البابا برنامجه السبت بزيارة "دار بخيتة"، وهي جمعية تابعة لأبرشية باريس تُعنى باستقبال المهاجرين، حيث التقى عدداً منهم من والمسلمين.

وزار لاحقاً المعهد الكاثوليكي في باريس، حيث رحّب بالارتفاع المسجل في أعداد الأشخاص الذين يتلقون سرّ المعمودية في فرنسا.