تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

1500 رأس نووي بحلول 2035؟ خطة صينيّة تثير الأنظار

Lebanon 24
26-09-2026 | 16:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
1500 رأس نووي بحلول 2035؟ خطة صينيّة تثير الأنظار
1500 رأس نووي بحلول 2035؟ خطة صينيّة تثير الأنظار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "التلغراف" البريطانية تقريراً كشفت فيه عن تسارع لافت في تطوير البرنامج النووي الصيني، مشيرة إلى أعمال بناء وتوسعة في 7 مواقع رئيسية على الأقل، بالتزامن مع نمو سريع في ترسانة بكين النووية خلال عهد الرئيس شي جين بينغ.
Advertisement
 
 
واستند تحقيق الصحيفة إلى تحليل صور أقمار اصطناعية لمواقع "بينغتونغ"، و"زيتونغ"، و"لوب نور"، و"جيوتشيوان"، و"ميانيانغ"، و"جينتا"، و"غوانغيوان"، أظهرت منشآت جديدة ومناطق للاختبار وإعادة معالجة الوقود النووي وتخزين النفايات المشعة.


وبحسب التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "SIPRI"، وصلت الترسانة الصينية إلى نحو 620 رأساً نووياً حتى كانون الثاني، فيما أوردت "التلغراف" تقديرات تشير إلى إمكانية ارتفاع العدد إلى 1500 رأس بحلول عام 2035.
 
 
ويصل مدى بعض الأسلحة الصينية، وفق التقرير، إلى نحو 9300 ميل، ما يضع الأراضي القارية للولايات المتحدة ضمن نطاقها.


ونقلت الصحيفة عن خبير الاستخبارات الجغرافية المكانية ريني بابيارز قوله إن بكين اتخذت خلال عهد شي قراراً بتوسيع برنامجها النووي والاستثمار فيه، في وقت تسعى فيه إلى ترسيخ موقعها كقوة عالمية منافسة للولايات المتحدة.


ماذا يجري في المنشآت السبع؟


في "بينغتونغ"، التي يُعتقد أنها مخصصة لإنتاج نوى البلوتونيوم المستخدمة في الرؤوس النووية، أظهرت الصور توسعاً في المنشأة وتعزيزاً للجدران الأمنية ونقاط المراقبة، إلى جانب مداخل محتملة لمنشآت تحت الأرض ومرافق للعاملين.


أما مجمع "زيتونغ"، المخصص لتصنيع الأسلحة النووية وتجميعها واختبارها، فتسارعت أعمال البناء فيه منذ عام 2019، وشملت موقعاً لاختبار أنبوب صدمات بطول نحو 600 متر ومنشآت أخرى تتيح دراسة تأثير الانفجارات وموجات الصدمة.


وفي "لوب نور"، موقع أول تجربة نووية صينية عام 1964، رُصدت أعمال حفر وإنشاءات جديدة. وكانت واشنطن قد اتهمت بكين بإجراء تجربة تفجيرية سرية هناك عام 2020، وهو ما نفته الصين.


كذلك شهد مجمع "جيوتشيوان" التاريخي لإنتاج البلوتونيوم توسعاً وتعزيزاً للإجراءات الأمنية، فيما برزت أعمال تطوير في "ميانيانغ"، وهو مركز لأبحاث الاندماج النووي يسمح بدراسة خصائص المواد في ظروف تحاكي بعض الظروف الفيزيائية المصاحبة للانفجارات النووية.


وفي "جينتا"، رُصد إنشاء 3 مناطق جديدة لإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك، تُقدّر الطاقة الاستيعابية لكل منها بنحو 200 طن سنوياً. أما منشأة "غوانغيوان"، فتوسعت بدورها مع إضافة مرافق لمعالجة النفايات النووية وتخزينها على المدى الطويل.


سباق نووي يتسارع


ورغم هذا التوسع، تبقى الترسانة الصينية أصغر بكثير من ترسانتَي الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تمتلك كل منهما، وفق الأرقام الواردة في التقرير، أكثر من 5 آلاف رأس نووي.


لكن "SIPRI" يشير إلى أن الصين باتت تمتلك عدداً من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يفوق ما لدى روسيا أو الولايات المتحدة، مع احتمال وجود صواريخ داخل بعض الصوامع الصينية مزودة بالفعل برؤوس نووية.


كذلك، تشير تقديرات أميركية إلى أن بكين بدأت تسيير دوريات بحرية بغواصات تحمل صواريخ باليستية نووية مسلحة، في تحول عن النهج السابق القائم على إبقاء الرؤوس الحربية والصواريخ ومنصات الإطلاق منفصلة.


وفي المقابل، تؤكد الصين أن استراتيجيتها النووية دفاعية وأنها تحافظ على قدراتها عند الحد الأدنى الضروري لأمنها القومي، كما تتمسك رسمياً بسياسة "عدم الاستخدام الأول" للأسلحة النووية. (إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني: مستعدون للدفاع عن سيادتنا وأمننا ونرحب بالوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 08:06:57 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الإسبانية تدفع بالجيش إلى سبتة بعد وصول أكثر من 1500 مهاجر عبر البحر
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 08:06:57 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلسي: المودعون يريدون خطة واضحة ويجب النظر بالرواتب كما يجب وضع إعمار الجنوب كأولوية
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 08:06:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدّث باسم القيادة المركزية الأميركية ل"فوكس نيوز": ساعدنا نحو 1500 سفينة على عبور مضيق هرمز منذ مطلع أيار
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 08:06:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البريطانية

البريطاني

الصينية

واشنطن

التزام

الطويل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:17 | 2026-09-27
Lebanon24
23:56 | 2026-09-26
Lebanon24
23:51 | 2026-09-26
Lebanon24
23:16 | 2026-09-26
Lebanon24
23:04 | 2026-09-26
Lebanon24
16:48 | 2026-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24