تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لافروف:حان الوقت لتحقيق الاستقرار في المنطقة

Lebanon 24
26-09-2026 | 12:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لافروف:حان الوقت لتحقيق الاستقرار في المنطقة
لافروف:حان الوقت لتحقيق الاستقرار في المنطقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أنه "يتعين تسوية الأزمة في منطقة الخليج عبر بناء الثقة بين الدول العربية وإيران"، وقال: "حان الوقت لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

Advertisement

وأضاف لافروف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أطلقنا مبادرة لإرساء السلام في منطقة الخليج وتسوية الأزمة في مضيق هرمز"، فيما لم يتطرق إلى تفاصيل بشأن المبادرة الروسية.

وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني، أكد أن "السلام لم يتحقق حتى الآن في قطاع غزة وكبار السن والنساء والأطفال يُقتلون ووضعهم حرج للغاية"، لافتاً إلى أن "استمرار إسرائيل في توسيع نشاطها الاستيطاني يجعل من المستحيل إنشاء دولة فلسطينية". 

كما أعلن لافروف تأييد روسيا لعضوية دول أخرى، مثل الهند والبرازيل، في مجلس الأمن الدولي، وقال إن موسكو تدعم مبادرة صينية خاصة بالتعامل مع الذكاء الاصطناعي.

وأكد أن حلف شمال الأطلسي يحاول توسيع منطقته إلى أبعد من نطاقها الحالي، معرباً عن أمله في أن يدافع الأمين العام الجديد للأمم المتحدة عن حقوق جميع الدول وليس بعضها.

ودعا لافروف كذلك إلى إلغاء العقوبات المفروضة على كوبا، مشيراً إلى ما وصفه بالوضع الإنساني الفظيع فيها.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن لافروف عقد اجتماعاً مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت زاخاروفا أن الاجتماع جاء بمبادرة من الجانب الألماني، ويُعد الأول بين الوزيرين منذ نحو 4 سنوات ونصف، مشيرة إلى أن فاديفول طلب عقد اللقاء مع لافروف.

وبحسب زاخاروفا، اشترط الجانب الألماني فرض قيود على التغطية الإعلامية للاجتماع، من بينها الحد من وصول الصحافيين، وعدم السماح بطرح الأسئلة، وعدم تسجيل الكلمات الافتتاحية، إضافة إلى حظر نشر المواد المتعلقة بالاجتماع، وفق ما أوردت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وكان آخر لقاء بين لافروف ووزير الخارجية الألماني في كانون الثاني 2022 في موسكو.

مواضيع ذات صلة
الخزانة الاميركية: حان الوقت لزعماء الدول الاختيار ما بين أميركا وإيران
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: حان الوقت أن يعود لبنان الدولة القوية المحترمة والمنزهة من الإرهاب والزعرنة والعملاء والاديولوجيات المدمرة
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية: الوقت حان لاستكمال قرار مجلس الوزراء المتعلق بتفرغ الأساتذة
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية باكستان: اتفاق مكة خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي نأمل أن يسهم بتحقيق الاستقرار بالمنطقة
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية الروسي

وزارة الخارجية

الدول العربية

وزير الخارجية

الأمين العام

مجلس الأمن

العقوبات

قطاع غزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-09-26
Lebanon24
14:28 | 2026-09-26
Lebanon24
13:54 | 2026-09-26
Lebanon24
13:44 | 2026-09-26
Lebanon24
13:31 | 2026-09-26
Lebanon24
13:21 | 2026-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24