ترامب يهاجم ستارمر: سياستك غبية

كشفت المتحدثة السابقة باسم كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء السابق كير ستارمر خلال مأدبة غداء في .

وقالت ليفيت، خلال ظهورها في برنامج "Hang Out with Sean Hannity"، إنها كانت حاضرة خلال مأدبة غداء جمعت وستارمر في بريطانيا العام الماضي، عندما بدأ ، بحسب روايتها، في توجيه انتقادات مباشرة إلى سياسات رئيس الوزراء البريطاني.ونقلت ليفيت عن ترامب قوله لستارمر: "سياساتك هنا غبية جدا، عليك إغلاق حدودك، عليك ترحيل هؤلاء الأشخاص الموجودين في بلدك. أنا أعرف بلدك، وأعرف شعبك، وهم يكرهون ما تفعله".وأضافت ليفيت أن ستارمر ظل جالسا خلال حديث ترامب، مشيرة إلى أن اللقاء جرى داخل بريطانيا وليس في البيت الأبيض أو على الأراضي .وقالت إن ترامب كان يتحدث بهذه الصراحة أمام رئيس الوزراء البريطاني في بلاده، ووصفت الموقف بأنه كان مسليا بالنسبة إليها، مضيفة أنها كانت تنظر إلى ستيفن ، أحد مستشاري ترامب، خلال الواقعة، في إشارة إلى إدراكهما لطبيعة المواجهة الكلامية.ولم تقدم ليفيت تسجيلا أو محضرا مستقلا للمحادثة، كما لم تتضمن روايتها ردا من ستارمر على العبارات المنسوبة إلى ترامب.وتقول مصادر إعلامية بريطانية وأمريكية إن ليفيت تذكرت أن اللقاء جرى خلال زيارة ترامب الرسمية إلى بريطانيا في سبتمبر 2025، لكنها قالت إنها لم تكن متأكدة من مكان الغداء، مرجحة أن يكون في قلعة وندسور أو في مقر إقامة ستارمر.وتأتي رواية ليفيت في وقت كانت فيه قضايا الهجرة والحدود من أبرز نقاط الخلاف بين ترامب وحكومة ستارمر، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن انتقد سياسات بريطانيا في ملفي الهجرة والطاقة. كما تأتي بعد استقالة ستارمر من رئاسة الحكومة ولقاء ترامب برئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام في ، في لقاء اتسم بنبرة أكثر ودية علنا.