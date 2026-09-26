تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يهاجم ستارمر: سياستك غبية

Lebanon 24
26-09-2026 | 12:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ترامب يهاجم ستارمر: سياستك غبية
ترامب يهاجم ستارمر: سياستك غبية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر خلال مأدبة غداء في بريطانيا.
Advertisement
وقالت ليفيت، خلال ظهورها في برنامج "Hang Out with Sean Hannity"، إنها كانت حاضرة خلال مأدبة غداء جمعت ترامب وستارمر في بريطانيا العام الماضي، عندما بدأ الرئيس الأمريكي، بحسب روايتها، في توجيه انتقادات مباشرة إلى سياسات رئيس الوزراء البريطاني.

ونقلت ليفيت عن ترامب قوله لستارمر: "سياساتك هنا غبية جدا، عليك إغلاق حدودك، عليك ترحيل هؤلاء الأشخاص الموجودين في بلدك. أنا أعرف بلدك، وأعرف شعبك، وهم يكرهون ما تفعله".

وأضافت ليفيت أن ستارمر ظل جالسا خلال حديث ترامب، مشيرة إلى أن اللقاء جرى داخل بريطانيا وليس في البيت الأبيض أو على الأراضي الأمريكية.

وقالت إن ترامب كان يتحدث بهذه الصراحة أمام رئيس الوزراء البريطاني في بلاده، ووصفت الموقف بأنه كان مسليا بالنسبة إليها، مضيفة أنها كانت تنظر إلى ستيفن ميلر، أحد مستشاري ترامب، خلال الواقعة، في إشارة إلى إدراكهما لطبيعة المواجهة الكلامية.

ولم تقدم ليفيت تسجيلا أو محضرا مستقلا للمحادثة، كما لم تتضمن روايتها ردا من ستارمر على العبارات المنسوبة إلى ترامب.

وتقول مصادر إعلامية بريطانية وأمريكية إن ليفيت تذكرت أن اللقاء جرى خلال زيارة ترامب الرسمية إلى بريطانيا في سبتمبر 2025، لكنها قالت إنها لم تكن متأكدة من مكان الغداء، مرجحة أن يكون في قلعة وندسور أو في مقر إقامة ستارمر.

وتأتي رواية ليفيت في وقت كانت فيه قضايا الهجرة والحدود من أبرز نقاط الخلاف بين ترامب وحكومة ستارمر، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن انتقد سياسات بريطانيا في ملفي الهجرة والطاقة. كما تأتي بعد استقالة ستارمر من رئاسة الحكومة ولقاء ترامب برئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام في نيويورك، في لقاء اتسم بنبرة أكثر ودية علنا.
مواضيع ذات صلة
فنانة عربية تُفاجئ الجميع بشراء ملابس مُستعملة وترد على منتقديها: لست غبية (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهاجم إيران: دولة فاشلة وميتة وقيادتها عاجزة
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول كندي يهاجم ترامب: متقلب ولا يمكن الوثوق به
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يهاجم الديمقراطيين.. هذا ما قاله
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:22:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الأمريكية

البريطاني

بريطانيا

نيويورك

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-09-26
Lebanon24
14:28 | 2026-09-26
Lebanon24
13:54 | 2026-09-26
Lebanon24
13:44 | 2026-09-26
Lebanon24
13:31 | 2026-09-26
Lebanon24
13:21 | 2026-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24