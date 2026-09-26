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عربي-دولي

مقترح الماني للتعامل مع أزمات الهجرة

Lebanon 24
26-09-2026 | 13:54
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دعت ألمانيا إلى تشكيل قوة تدخل سريع تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود (فرونتكس)، لمساعدة الدول في حال حدوث "ضغط" مفاجئ للهجرة عند الحدود الخارجية للاتحاد، على غرار ما حدث في جيب سبتة الإسباني هذا الصيف.
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وصرّح وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، خلال مؤتمر صحافي السبت في ميونيخ، بأن على أوروبا إرساء "آلية دعم جديدة للبلدان التي تواجه ضغطا كهذا عند حدودها الخارجية".

وأضاف أن قوة تدخل سريع تابعة لوكالة فرونتكس، تكون قادرة على تقديم الدعم اللازم للدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في غضون 24 ساعة.

وتعمل ألمانيا حاليا، بالتعاون مع الدنمارك وهولندا والنمسا واليونان، على إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين (مراكز ترحيل) في دولة خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف إعادة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.

وتمسّك دوبريندت بالهدف الذي أعلنته هذه الدول الخمس، والمتمثل في تقديم اتفاقات أولية مع دول من خارج التكتل "بحلول نهاية العام".

لجنة الإنقاذ الدولية نددت من جهتها، بمراكز الإعادة، واصفة إياها بأنها "نهج قاسٍ ومكلف يجرّد الأشخاص من كرامتهم وحقوقهم الأساسية".
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