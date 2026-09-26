تونس تدعو إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة وإنهاء ازدواجية المعايير

دعت تونس إلى إصلاح شامل وعميق لمنظومة وإعادة النظر في آليات صنع القرار داخلها، بما يضمن تمثيلاً جغرافياً أكثر توازناً وعدالة.

وأكد التونسي محمد علي النفطي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، تمسك بلاده بالعمل متعدد الأطراف والقانون الدولي واحترام سيادة الدول وحل النزاعات بالوسائل السلمية.

وقال إن استعادة الثقة بالمنظمة الدولية تتطلب تطبيق مبادئ ميثاقها من دون انتقائية أو ازدواجية، مجدداً دعم تونس لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها ، والتمسك بدور وكالة "الأونروا".

وحذر النفطي من التصعيد في ، داعياً إلى وقف العمليات العسكرية وتغليب الحوار الدبلوماسي، كما أكد دعم بلاده لحل سلمي يحفظ وحدة ، وتضامنها مع وسوريا والسودان واليمن.

وعلى الصعيد الأفريقي، شدد على تبني مبدأ "الحلول للمشكلات الأفريقية"، وتعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي والاندماج الاقتصادي الإقليمي، مع مواصلة مساهمة تونس في بعثات حفظ السلام.

كما دعا إلى معالجة إنسانية شاملة لأسباب الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، مؤكداً رفض تونس أن تكون دولة عبور أو إقامة.

وطالب النفطي بإصلاح النظام المالي الدولي وتحقيق العدالة المناخية ودعم الدول النامية، إلى جانب وضع ضوابط للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.