ترامب يتوقع اتفاقاً مع كوبا: لا أعتقد أننا سنحتاج إلى الجيش

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توقع الرئيس الأميركي أن تتوصل وكوبا إلى اتفاق، مستبعداً الحاجة إلى تدخل عسكري ضد ، وفق وكالة " ".وقال للصحافيين في ، السبت: "أعتقد أن كوبا والولايات المتحدة ستبرمان اتفاقاً، ولا أظن أننا سنحتاج إلى الجيش".وأضاف قبيل مغادرته إلى ولاية تينيسي: "نريد مساعدة كوبا، ونريد فتحها أمام شعبنا"، في وقت أعلنت إدارته صراحة أن هدفها تغيير النظام الكوبي.وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصعيد ضغوطها على هافانا، بعدما فرضت في وقت سابق من العام حصاراً نفطياً أدى إلى تفاقم نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، بالتزامن مع تدهور البنية التحتية في البلاد.وكان ترامب قد وصف كوبا، خلال كلمته أمام للأمم المتحدة الثلاثاء، بأنها "دولة فاشلة"، وقال إن "الحرية قادمة" إلى الجزيرة، ما دفع الوفد الكوبي إلى مغادرة القاعة.وفي المقابل، أكد الكوبي برونو رودريغيز أمام ، السبت، أن بلاده ستبقى منفتحة دائماً على الحوار مع الولايات المتحدة، من دون أن يعلق مباشرة على تصريحات ترمب.