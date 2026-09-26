ترامب يتوقع اتفاقاً مع كوبا: لا أعتقد أننا سنحتاج إلى الجيش

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
أن تتوصل الولايات المتحدة
وكوبا إلى اتفاق، مستبعداً الحاجة إلى تدخل عسكري ضد الجزيرة
، وفق وكالة "رويترز
".
وقال ترامب
للصحافيين في البيت الأبيض
، السبت: "أعتقد أن كوبا والولايات المتحدة ستبرمان اتفاقاً، ولا أظن أننا سنحتاج إلى الجيش".
وأضاف قبيل مغادرته إلى ولاية تينيسي: "نريد مساعدة كوبا، ونريد فتحها أمام شعبنا"، في وقت أعلنت إدارته صراحة أن هدفها تغيير النظام الكوبي.
وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصعيد واشنطن
ضغوطها على هافانا، بعدما فرضت في وقت سابق من العام حصاراً نفطياً أدى إلى تفاقم نقص الوقود وانقطاع الكهرباء، بالتزامن مع تدهور البنية التحتية في البلاد.
وكان ترامب قد وصف كوبا، خلال كلمته أمام الجمعية العامة
للأمم المتحدة الثلاثاء، بأنها "دولة فاشلة"، وقال إن "الحرية قادمة" إلى الجزيرة، ما دفع الوفد الكوبي إلى مغادرة القاعة.
وفي المقابل، أكد وزير الخارجية
الكوبي برونو رودريغيز أمام الأمم المتحدة
، السبت، أن بلاده ستبقى منفتحة دائماً على الحوار مع الولايات المتحدة، من دون أن يعلق مباشرة على تصريحات ترمب.