توقيف رئيس القضاء السابق في نيبال وسط غموض بشأن الاتهامات

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واقتاد فريق من وحدة التحقيق المتخصصة رانا من منزله في العاصمة كاتماندو، فيما لم تكشف الشرطة حتى الآن مضمون الشكوى أو طبيعة الادعاءات المرتبطة بها.وقال مسؤولون إن القاضي السابق أُوقف لاستكمال التحقيقات الضرورية، على أن تُعلن تفاصيل إضافية عن القضية لاحقاً. ولم يشر التقرير إلى توجيه اتهامات رسمية إليه.وتولى رانا رئاسة المحكمة في نيبال في 2 كانون الثاني 2019، قبل تعليق مهماته تلقائياً في شباط 2022، إثر بدء إجراءات لعزله على خلفية اتهامات بسوء السلوك والفساد والتدخل في ، وهي اتهامات لم تُحسم برلمانياً.وفي وقت سابق من أيلول، قضت المحكمة العليا بأن طلب العزل فقد غايته بسبب عدم استكمال الإجراءات، وأمرت بصرف معاش رانا وجميع مستحقاته التقاعدية.وخلال ولايته، ترأس رانا هيئة قضائية دستورية أبطلت قرار رئيس الوزراء آنذاك كيه بي شارما أولي حل البرلمان، وأمرت بتعيين شير بهادور ديوبا رئيساً للحكومة.