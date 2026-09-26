توقيف رئيس القضاء السابق في نيبال وسط غموض بشأن الاتهامات

أوقفت السلطات في نيبال، الأحد، رئيس المحكمة العليا السابق تشولندرا شومشير رانا، عقب تقديم شكوى بحقه إلى مكتب التحقيق في الجرائم بمنطقة وادي كاتماندو، بحسب موقع "إنديا توداي".
واقتاد فريق من وحدة التحقيق المتخصصة رانا من منزله في العاصمة كاتماندو، فيما لم تكشف الشرطة حتى الآن مضمون الشكوى أو طبيعة الادعاءات المرتبطة بها.
وقال مسؤولون إن القاضي السابق أُوقف لاستكمال التحقيقات الضرورية، على أن تُعلن تفاصيل إضافية عن القضية لاحقاً. ولم يشر التقرير إلى توجيه اتهامات رسمية إليه.
وتولى رانا رئاسة المحكمة العليا
في نيبال في 2 كانون الثاني 2019، قبل تعليق مهماته تلقائياً في شباط 2022، إثر بدء البرلمان
إجراءات لعزله على خلفية اتهامات بسوء السلوك والفساد والتدخل في القضاء
، وهي اتهامات لم تُحسم برلمانياً.
وفي وقت سابق من أيلول، قضت المحكمة العليا بأن طلب العزل فقد غايته بسبب عدم استكمال الإجراءات، وأمرت بصرف معاش رانا وجميع مستحقاته التقاعدية.
وخلال ولايته، ترأس رانا هيئة قضائية دستورية أبطلت قرار رئيس الوزراء آنذاك كيه بي شارما أولي حل البرلمان، وأمرت بتعيين شير بهادور ديوبا رئيساً للحكومة.