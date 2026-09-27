تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"استيقظ يا أخي!".. غضب في طهران بسبب العراق

Lebanon 24
27-09-2026 | 05:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
استيقظ يا أخي!.. غضب في طهران بسبب العراق
استيقظ يا أخي!.. غضب في طهران بسبب العراق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رأت صحيفة "فرهيختغان" الإيرانية أن وقف الرحلات الجوية الإيرانية إلى مطارات عراقية يأتي ضمن مسار ضغوط أميركية يستهدف تضييق حركة طهران الإقليمية، محمّلة الحكومة العراقية وبعض القوى السياسية مسؤولية تمرير القرار.
Advertisement
 
 
وخصصت الصحيفة غلاف عددها الصادر الأحد للملف تحت عنوان "استيقظ يا أخي!"، متسائلة عن أسباب إغلاق مطار النجف أمام الطيران الإيراني والجهات السياسية المسؤولة عن القرار.


وبحسب الصحيفة، فإن الخطوة لا تقتصر على إجراء مرتبط بالطيران المدني، بل تأتي في سياق بدأ بالعقوبات الأميركية على شركات الطيران الإيرانية، وانتقل لاحقاً إلى الضغط على دول المنطقة لمنع استقبال طائراتها.


واعتبرت أن واشنطن تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص الروابط الجوية والتجارية والسياحية والدينية بين إيران والعراق، الذي يمثل أحد أبرز المنافذ أمام حركة المسافرين والبضائع الإيرانية.


لكن الصحيفة لم تعرض وثائق رسمية تثبت أن وقف الرحلات جاء بتوجيه مباشر من الولايات المتحدة، واستندت في طرحها إلى قراءة للضغوط والعقوبات الأميركية، إضافة إلى تصريحات عراقية وإيرانية معارضة للقرار.


وحمّلت "فرهيختغان" الحكومة العراقية مسؤولية تنفيذ الخطوة، معتبرة أن بغداد كان بإمكانها مقاومة الضغوط أو التفاوض على ترتيبات تحول دون وقف الرحلات، كما انتقدت غياب توضيحات كافية بشأن الأساس القانوني والفني للإجراء ومدته ونطاق تطبيقه.


كذلك، انتقدت الصحيفة قوى وشخصيات سياسية عراقية قالت إنها لم تواجه القرار، في مقابل إبراز مواقف جهات عراقية عارضته واعتبرته مساساً بالعلاقات بين بغداد وطهران.


وربط التقرير بين القضية والاحتجاجات في محيط مطار النجف، مشيراً إلى اعتماد جزء من النشاط الاقتصادي في المحافظة على حركة الزائرين الإيرانيين والسياحة الدينية، ومحذراً من أن استمرار الأزمة وانتقالها إلى الشارع قد يحول ملف الطيران إلى قضية سياسية داخلية أكثر توتراً.
 

وفي ضوء ذلك، دعت الصحيفة طهران إلى إعادة النظر في طبيعة تحالفاتها داخل العراق واستخدام أوراقها الاقتصادية والسياسية في التعامل مع التطورات.
مواضيع ذات صلة
غضب بسبب حالة الإنقسام في "القومي"
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 14:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إنسحاب نواب "حزب الله" يثير غضب "القاعدة الشعبية": هذه هي الاسباب والمبررات
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 14:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
غضب "شيعي" من تدمير الجنوب "قطعة قطعة"
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 14:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"يا أنا يا هني"... ممثل لبنانيّ يتحدّث عن خلافه مع عائلته: "ما فيه مجال للمصالحة"
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 14:52:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

القوى السياسية

الإيرانية

الإيراني

العراقية

العقوبات

الدينية

العراقي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-09-27
Lebanon24
07:10 | 2026-09-27
Lebanon24
07:00 | 2026-09-27
Lebanon24
06:31 | 2026-09-27
Lebanon24
06:30 | 2026-09-27
Lebanon24
06:01 | 2026-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24