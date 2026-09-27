بعد دعوات سموتريتش... تحذير من وزارة الخارجية الفلسطينية

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حذرت من دعوات الإسرائيلة بتسلئيل سموتريتش لتكرار حرب غزة في الضفة وتقويض السلطة، وطالبت بالتحرك لإنهاء وإقامة الدولة المستقلة.وأشارت الوزارة إلى أن هذه التصريحات تُمثل الدعوة الصريحة إلى تصعيد العدوان وارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وتكشف عن حقيقة المخططات الهادفة إلى تنفيذ محاولات الضم والتهجير، وتقويض إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما يخالف قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة مخالفة صريحة.وأكدت الخارجية أن هذه التصريحات التحريضية المدانة والمرفوضة، وما تتضمنه من تهديدات بشن حرب شاملة على الضفة الغربية وتدمير المدن والمخيمات الفلسطينية، تُعد ترجمة للسياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية من قتل وتهجير واستيطان ومصادرة للأرض، ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة على الأرض الفلسطينية المحتلة.وشددت الوزارة على أن "السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات دولة فلسطين تُمثل ركيزة أساسية في المشروع الوطني الفلسطيني، وهي إحدى مكتسبات شعبنا نحو تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة، وأن الحكومة الإسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي محاولة للمساس بها أو تقويضها".وحذرت الخارجية من أن "استمرار الصمت الدولي تجاه هذه التصريحات التحريضية والسياسات العدوانية يشجع الحكومة الاسرائيلية على المضي في تنفيذ مخططاتها، ويدفع المنطقة برمتها نحو مزيد من التوتر والعنف وعدم الاستقرار".ودعت الوزارة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الدولي والإدارة الأميركية، إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإلزام بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان والضم والتهجير، وحماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.وأكدت الخارجية أن "الطريق إلى الأمن والاستقرار والسلام لا يمر عبر الحروب والقتل والتهجير والاستيطان، وإنما يمر عبر إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية". (روسيا اليوم)