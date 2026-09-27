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عربي-دولي

رسائل مزدوجة من ترامب إلى إيران.. مفاوضات وضربات محتملة

Lebanon 24
27-09-2026 | 11:49
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رسائل مزدوجة من ترامب إلى إيران.. مفاوضات وضربات محتملة
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأميركيون مزيداً من المحادثات مع إيران خلال الأسبوع الجاري، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه يفكر باستمرار في استئناف الضربات على إيران.
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وأوضح ترامب، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، أن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق، لكنه أضاف أن الاتفاق الذي تسعى إليه طهران "ليس الذي أرغب فيه"، لافتاً إلى أنه ربما كان سيوافق عليه قبل عام.

واعتبر الرئيس الأميركي أن إيران "بالغت في تقدير أوراق قوتها"، فيما نقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي قوله إن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال ترامب إن الجيش الأميركي يسهّل مرور كميات كبيرة من النفط عبر المضيق، مشيراً إلى أن أكبر كمية من النفط منذ بدء الحرب عبرت خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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