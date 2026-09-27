ترامب: الحرب مع إيران ستُحسم لصالحنا قريباً جداً

قال الرئيس الأميركي ، ، إنه يعتقد أن الحرب مع ستُحسم لصالح "قريباً جداً"، مع إقراره بأن شن ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي أمر "محتمل".وقال ، على هامش بطولة "كأس الرؤساء" (Presidents Cup) للغولف، "أعتقد أن ما سيحدث هو أننا سننتصر في هذه الحرب قريباً جداً، وبمجرد تحقيقنا للنصر، ستنخفض أسعار بشكل كبير لتعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب".

وأضاف: "والأهم من ذلك هو أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً"، مشيراً إلى أن الردع يمثل "عنصراً جوهرياً في الأمر برمته"، حسبما أوردت شبكة الأميركية.ورداً على أسئلة إضافية حول "عملية المنبوذ الاقتصادي" (Economic Outcast) وما إذا كانت تحقق الفوز عبر الوسائل العسكرية أم الاقتصادية، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تحقق النجاح على كلا الصعيدين.وقال: "أعتقد أننا ننجح في الأمرين؛ سننتصر بالطريقتين. لقد حققنا النصر بالفعل من الناحية العسكرية. لكن هذا لا يعني أننا توقفنا عن ذلك، نحن بالتأكيد نحقق انتصاراً ساحقاً. إذا نظرت إلى اقتصادهم، ستجد أنه قد انهار تماماً".وقال عن إيران: "ليس لديهم اقتصاد، قيمة عملتهم -كما يقال- أصبحت معدومة. لديهم تضخم؛ إذ يقترب معدل التضخم لديهم الآن من 300%. لقد سمعت أنه وصل إلى 318% بحلول . 300% تعني أن عملتهم منهارة، واقتصادهم منهار، وقدراتهم العسكرية منهارة. إنهم في مأزق".وعند سؤاله تحديداً عما إذا كان خيار الضربات العسكرية قد يعود مطروحاً على الطاولة قبل انتخابات التجديد النصفي، رفض ترامب استبعاد هذا الاحتمال.وقال: "لا أريد قول ذلك. لا أريد قول ذلك. أعني أن الأمر ممكن، لكنني ببساطة لا أريد التصريح بذلك". (العربية)