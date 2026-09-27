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عربي-دولي

ترامب: الحرب مع إيران ستُحسم لصالحنا قريباً جداً

Lebanon 24
27-09-2026 | 23:13
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأحد، إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستُحسم لصالح الولايات المتحدة "قريباً جداً"، مع إقراره بأن شن ضربات عسكرية إضافية قبل انتخابات التجديد النصفي أمر "محتمل".
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وقال ترامب، على هامش بطولة "كأس الرؤساء" (Presidents Cup) للغولف، "أعتقد أن ما سيحدث هو أننا سننتصر في هذه الحرب قريباً جداً، وبمجرد تحقيقنا للنصر، ستنخفض أسعار النفط بشكل كبير لتعود إلى المستويات التي كانت عليها قبل الحرب".
 
وأضاف: "والأهم من ذلك هو أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً"، مشيراً إلى أن الردع النووي يمثل "عنصراً جوهرياً في الأمر برمته"، حسبما أوردت شبكة فوكس نيوز الأميركية.

ورداً على أسئلة إضافية حول "عملية المنبوذ الاقتصادي" (Economic Outcast) وما إذا كانت واشنطن تحقق الفوز عبر الوسائل العسكرية أم الاقتصادية، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تحقق النجاح على كلا الصعيدين.

وقال: "أعتقد أننا ننجح في الأمرين؛ سننتصر بالطريقتين. لقد حققنا النصر بالفعل من الناحية العسكرية. لكن هذا لا يعني أننا توقفنا عن ذلك، نحن بالتأكيد نحقق انتصاراً ساحقاً. إذا نظرت إلى اقتصادهم، ستجد أنه قد انهار تماماً".

وقال عن إيران: "ليس لديهم اقتصاد، قيمة عملتهم -كما يقال- أصبحت معدومة. لديهم تضخم؛ إذ يقترب معدل التضخم لديهم الآن من 300%. لقد سمعت أنه وصل إلى 318% بحلول صباح اليوم. 300% تعني أن عملتهم منهارة، واقتصادهم منهار، وقدراتهم العسكرية منهارة. إنهم في مأزق".

وعند سؤاله تحديداً عما إذا كان خيار الضربات العسكرية قد يعود مطروحاً على الطاولة قبل انتخابات التجديد النصفي، رفض ترامب استبعاد هذا الاحتمال.

وقال: "لا أريد قول ذلك. لا أريد قول ذلك. أعني أن الأمر ممكن، لكنني ببساطة لا أريد التصريح بذلك". (العربية) 
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