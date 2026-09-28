بعد إلغاء رحلاتها.. إيران تتحرك ضد العقوبات الأميركية

قدّمت شكوى إلى منظمة (إيكاو)، احتجاجًا على الأميركية المفروضة على قطاع الطيران، والتي أدت إلى إلغاء عدد من الرحلات من ، وفق ما أفادت الرسمية "إرنا" الاثنين.

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ونقلت "إرنا" عن رئيس أبو ذر شيرودي قوله إن بلاده أرسلت احتجاجًا رسميًا إلى "إيكاو" دفاعًا عن حقوق قطاع الطيران ومواجهةً لما وصفها بالقيود الأميركية غير القانونية، بحسب "فرانس برس".

وكانت دول عدة قد علّقت رحلات الطيران الإيرانية من وإلى أراضيها، بعدما أعلن الأميركي سكوت بيسنت أن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارًا من 23 أيلول.

كما مُنحت الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الطيران مهلة حتى الموعد نفسه للامتثال للعقوبات، بما في ذلك وقف تزويد الطائرات الإيرانية بوقود الطائرات.

ويعرّض عدم الالتزام بالعقوبات تلك الشركات لاحتمال إدراجها على وقطع وصولها إلى النظام المالي القائم على الدولار.