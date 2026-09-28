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عربي-دولي

بعد إلغاء رحلاتها.. إيران تتحرك ضد العقوبات الأميركية

Lebanon 24
28-09-2026 | 07:45
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قدّمت إيران شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، احتجاجًا على العقوبات الأميركية المفروضة على قطاع الطيران، والتي أدت إلى إلغاء عدد من الرحلات من طهران، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" الاثنين.

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ونقلت "إرنا" عن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية أبو ذر شيرودي قوله إن بلاده أرسلت احتجاجًا رسميًا إلى "إيكاو" دفاعًا عن حقوق قطاع الطيران ومواجهةً لما وصفها بالقيود الأميركية غير القانونية، بحسب "فرانس برس".

وكانت دول عدة قد علّقت رحلات الطيران الإيرانية من وإلى أراضيها، بعدما أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل اعتبارًا من 23 أيلول.

كما مُنحت الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات لقطاع الطيران الإيراني مهلة حتى الموعد نفسه للامتثال للعقوبات، بما في ذلك وقف تزويد الطائرات الإيرانية بوقود الطائرات.

ويعرّض عدم الالتزام بالعقوبات تلك الشركات لاحتمال إدراجها على القائمة السوداء وقطع وصولها إلى النظام المالي القائم على الدولار.

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وكالة الأنباء الإيرانية

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القائمة السوداء

وكالة الأنباء

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وزير الخزانة

الإيرانية

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