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عربي-دولي

بالفيديو.. متشددون يعتدون على طفل أرمني في إسرائيل

Lebanon 24
28-09-2026 | 08:06
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بالفيديو.. متشددون يعتدون على طفل أرمني في إسرائيل
بالفيديو.. متشددون يعتدون على طفل أرمني في إسرائيل photos 0
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أوقفت الشرطة الإسرائيلية شابًا يبلغ 22 عامًا، للاشتباه بمشاركته مع مجموعة من اليهود المتشددين في الاعتداء على طفل أرمني يبلغ 9 سنوات، بعدما سمعوه يتحدث باللغة الإنجليزية.

وبحسب الشرطة، فإن المشتبه فيه من سكان مستوطنة «غاني موديعين» قرب القدس، والتي تقطنها غالبية من اليهود الأرثوذكس المتشددين.

وكان الطفل يقود دراجته عندما اعترضته المجموعة وهاجمته، قبل أن يقدم أحد أفرادها على رش رذاذ الفلفل باتجاهه بسبب تحدثه باللغة الإنجليزية.



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متطرفون يهود يرشون صبيًا أرمنيًا برذاذ الفلفل في القدس pic.twitter.com/fsbLJaZbxm

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