بالفيديو.. متشددون يعتدون على طفل أرمني في إسرائيل

أوقفت شابًا يبلغ 22 عامًا، للاشتباه بمشاركته مع مجموعة من المتشددين في الاعتداء على طفل أرمني يبلغ 9 سنوات، بعدما سمعوه يتحدث باللغة .



وبحسب الشرطة، فإن المشتبه فيه من سكان مستوطنة «غاني موديعين» قرب ، والتي تقطنها غالبية من اليهود الأرثوذكس المتشددين.

وكان الطفل يقود دراجته عندما اعترضته المجموعة وهاجمته، قبل أن يقدم أحد أفرادها على رش رذاذ الفلفل باتجاهه بسبب تحدثه باللغة الإنجليزية.









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متطرفون يهود يرشون صبيًا أرمنيًا برذاذ الفلفل في القدس pic.twitter.com/fsbLJaZbxm