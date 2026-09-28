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عربي-دولي

مقتل 33 شخصاً في غارة على سوق بميانمار... والحصيلة مرشحة للارتفاع

Lebanon 24
28-09-2026 | 12:58
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مقتل 33 شخصاً في غارة على سوق بميانمار... والحصيلة مرشحة للارتفاع
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قُتل 33 شخصاً وأصيب 36 آخرون، الاثنين، في غارة جوية استهدفت سوقاً وجسراً مجاوراً في بلدة كياوكتاو بولاية راخين غربي ميانمار، وفق ما أعلن "جيش أراكان" الذي يسيطر على المنطقة.

وبحسب موقع "Sweden Herald"، وقعت الغارة قرابة منتصف النهار، فيما حذّر "جيش أراكان" من احتمال ارتفاع عدد الضحايا. وقال شاهد، طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إنه شاهد أكثر من 30 جثة وسط الحطام المشتعل والطرق المتضررة.  

وأكد عامل إغاثة محلي الحصيلة، مشيراً إلى أن الموقع المستهدف بعيد عن مناطق القتال ولا صلة له بالمواجهات الجارية.

ولم يصدر تعليق فوري عن سلطات ميانمار، كما تعذّر التحقق بصورة مستقلة من تفاصيل الهجوم.

وتشهد ولاية راخين معارك عنيفة ضمن الحرب المستمرة منذ الانقلاب العسكري عام 2021، فيما تُعد الغارة من أكثر الهجمات الجوية دموية في الولاية منذ قصف مستشفى في كانون الأول الماضي، أسفر عن مقتل 30 شخصاً على الأقل.

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