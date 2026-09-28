قفزة في ميزانية الدفاع الروسية.. زيادة بنحو 27%

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أظهرت وثائق حكومية أن تخطط لزيادة إنفاقها على الدفاع خلال عام 2027 إلى 17.1 تريليون روبل، ما يعادل نحو 202.58 مليار دولار، بزيادة تقارب 27% عن المبلغ المرصود أساساً في الميزانية والبالغ 13.5 تريليون روبل.وبحسب وكالة " "، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الروسي على الدفاع الوطني خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى نحو 50 تريليون روبل، في مؤشر إلى استمرار تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاع العسكري.وفي موازاة ذلك، رفعت الحكومة الروسية تقديراتها لعجز الموازنة لعام 2026 إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل نحو 7.3 تريليون روبل، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى عجز عند 1.6%.وتأتي زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل استمرار الحرب الروسية منذ شباط 2022، بالتزامن مع الاقتصادية والمالية الغربية المفروضة على ، واستمرار الدعم العسكري والمالي لكييف.