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عربي-دولي

قفزة في ميزانية الدفاع الروسية.. زيادة بنحو 27%

Lebanon 24
28-09-2026 | 13:51
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أظهرت وثائق حكومية أن روسيا تخطط لزيادة إنفاقها على الدفاع خلال عام 2027 إلى 17.1 تريليون روبل، ما يعادل نحو 202.58 مليار دولار، بزيادة تقارب 27% عن المبلغ المرصود أساساً في الميزانية والبالغ 13.5 تريليون روبل.
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وبحسب وكالة "رويترز"، من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الروسي على الدفاع الوطني خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى نحو 50 تريليون روبل، في مؤشر إلى استمرار تخصيص موارد مالية كبيرة للقطاع العسكري.

وفي موازاة ذلك، رفعت الحكومة الروسية تقديراتها لعجز الموازنة لعام 2026 إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل نحو 7.3 تريليون روبل، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى عجز عند 1.6%.

وتأتي زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ شباط 2022، بالتزامن مع العقوبات الاقتصادية والمالية الغربية المفروضة على موسكو، واستمرار الدعم العسكري والمالي الغربي لكييف.
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