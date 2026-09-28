إيران تحت المجهر بعد إحباط مؤامرة قرب قاعدة بريطانية تستخدمها القوات الأميركية

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وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، أوقف المشتبه بهم بداية بموجب قانون المتفجرات، قبل أن تعيد السلطات توقيفهم للاشتباه في استعدادهم لتنفيذ عمل إرهابي مرتبط بالقاعدة. كما تولى خبراء المتفجرات فحص ثلاث مركبات على صلة بالحادثة.ولم تعلن السلطات البريطانية هوية الموقوفين أو الدافع المحتمل وراء التحركات، كما لم تحدد الجهة التي قد تكون مسؤولة عن المخطط. إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن المحققين يدرسون احتمال وجود صلة بإيران، من دون التوصل إلى نتيجة حاسمة حتى الآن.الأميركي إن السلطات كانت تراقب المشتبه بهم، مشيراً إلى أنهم كانوا يسعون إلى إلحاق "أضرار كبيرة" بالقاعدة، وأشاد بالتعاون الأمني الذي أدى إلى توقيفهم.وتكتسب قاعدة "فيرفورد" أهمية خاصة للجيش الأميركي، إذ تُستخدم في عمليات القاذفات الاستراتيجية، وسبق أن سمحت الحكومة البريطانية لواشنطن باستخدامها في عمليات عسكرية مرتبطة بالحرب مع .وكان الحرس الثوري قد حذر من أن أي قاعدة تُستخدم لشن هجمات على الأراضي يمكن أن تصبح هدفاً، لكن السلطات لم تعلن حتى الآن وجود دليل مؤكد يربط بالمشتبه بهم.وحذر مسؤولون أمنيون سابقون تحدثوا إلى الشبكة من القفز إلى استنتاجات مسبقة، مؤكدين أن التحقيق لا يزال مفتوحاً على احتمالات أخرى، بينها ارتباط المخطط بجهات متطرفة أو بقوى أجنبية أخرى.