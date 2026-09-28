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عربي-دولي

إيران تحت المجهر بعد إحباط مؤامرة قرب قاعدة بريطانية تستخدمها القوات الأميركية

Lebanon 24
28-09-2026 | 14:46
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إيران تحت المجهر بعد إحباط مؤامرة قرب قاعدة بريطانية تستخدمها القوات الأميركية
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فتحت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية تحقيقاً أمنياً موسعاً بعد توقيف خمسة رجال قرب قاعدة "فيرفورد" الجوية، التي تستخدمها القوات الأميركية مقراً رئيسياً لقاذفاتها الاستراتيجية في أوروبا، وسط شبهات بوجود مخطط لاستهداف المنشأة.
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وبحسب شبكة "فوكس نيوز"، أوقف المشتبه بهم بداية بموجب قانون المتفجرات، قبل أن تعيد السلطات توقيفهم للاشتباه في استعدادهم لتنفيذ عمل إرهابي مرتبط بالقاعدة. كما تولى خبراء المتفجرات فحص ثلاث مركبات على صلة بالحادثة.


ولم تعلن السلطات البريطانية هوية الموقوفين أو الدافع المحتمل وراء التحركات، كما لم تحدد الجهة التي قد تكون مسؤولة عن المخطط. إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى أن المحققين يدرسون احتمال وجود صلة بإيران، من دون التوصل إلى نتيجة حاسمة حتى الآن.


وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن السلطات كانت تراقب المشتبه بهم، مشيراً إلى أنهم كانوا يسعون إلى إلحاق "أضرار كبيرة" بالقاعدة، وأشاد بالتعاون الأمني الذي أدى إلى توقيفهم.


وتكتسب قاعدة "فيرفورد" أهمية خاصة للجيش الأميركي، إذ تُستخدم في عمليات القاذفات الاستراتيجية، وسبق أن سمحت الحكومة البريطانية لواشنطن باستخدامها في عمليات عسكرية مرتبطة بالحرب مع إيران.


وكان الحرس الثوري الإيراني قد حذر من أن أي قاعدة تُستخدم لشن هجمات على الأراضي الإيرانية يمكن أن تصبح هدفاً، لكن السلطات لم تعلن حتى الآن وجود دليل مؤكد يربط طهران بالمشتبه بهم.
وحذر مسؤولون أمنيون سابقون تحدثوا إلى الشبكة من القفز إلى استنتاجات مسبقة، مؤكدين أن التحقيق لا يزال مفتوحاً على احتمالات أخرى، بينها ارتباط المخطط بجهات متطرفة أو بقوى أجنبية أخرى.
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