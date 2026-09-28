مسؤول في "نيويورك تايمز" يُقتل بالرصاص... وتوقيف والدي زوجته

عُثر على مسؤول تقني في صحيفة " تايمز" مقتولاً بالرصاص داخل موقف سيارات تابع لمجمّع في ولاية الأميركية، فيما أوقفت الشرطة والدي زوجته للاشتباه في تورطهما بالجريمة.

وبحسب مجلة "People"، كان رقيب في الشرطة يمر قرب ملاعب دبلن الرياضية، بعد ظهر السبت 26 أيلول، عندما شاهد رجلاً ملقى في ، بالتزامن مع تلقي أجهزة الطوارئ اتصالات عدة تبلغ عن إطلاق نار.

وعثر عناصر الشرطة على جوناثان ماكينزي، البالغ 40 عاماً، مصاباً بطلقات نارية عدة، قبل إعلان وفاته في المكان. وكان ماكينزي يشغل منصب مدير الهندسة لتجربة اللاعبين في قسم الألعاب التابع لـ"نيويورك تايمز".

وساعد شهود الشرطة في تحديد مكان شخصين بقيا قرب الموقع، ليتبين أنهما شيويونغ تشانغ وشيلي ، وكلاهما يبلغ 77 عاماً، وهما والد زوجة الضحية ووالدتها.

وأوقف الزوجان للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل والتآمر على تنفيذها، ونُقلا إلى سجن سانتا ريتا من دون كفالة، على أن يمثلا أمام المحكمة الأربعاء. ولا تعني هذه الشبهات إدانتهما، إذ لا تزال القضية قيد التحقيق.

وادعى أحد الشهود أن رجلاً أطلق النار على ماكينزي ثم سلّم السلاح إلى امرأة أطلقت النار عليه بدورها، لكن الشرطة لم تؤكد هذه الرواية أو تحدد الدور الذي يُشتبه بأن كل موقوف أداه.

ولم تكشف السلطات حتى الآن الدافع المحتمل وراء إطلاق النار، لكنها أكدت عدم وجود مشتبه بهم آخرين معروفين أو تهديد مستمر للسكان.