تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مسؤول في "نيويورك تايمز" يُقتل بالرصاص... وتوقيف والدي زوجته

Lebanon 24
28-09-2026 | 15:39
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مسؤول في نيويورك تايمز يُقتل بالرصاص... وتوقيف والدي زوجته
مسؤول في نيويورك تايمز يُقتل بالرصاص... وتوقيف والدي زوجته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عُثر على مسؤول تقني في صحيفة "نيويورك تايمز" مقتولاً بالرصاص داخل موقف سيارات تابع لمجمّع رياضي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، فيما أوقفت الشرطة والدي زوجته للاشتباه في تورطهما بالجريمة.

وبحسب مجلة "People"، كان رقيب في الشرطة يمر قرب ملاعب دبلن الرياضية، بعد ظهر السبت 26 أيلول، عندما شاهد رجلاً ملقى في موقف السيارات، بالتزامن مع تلقي أجهزة الطوارئ اتصالات عدة تبلغ عن إطلاق نار.

وعثر عناصر الشرطة على جوناثان ماكينزي، البالغ 40 عاماً، مصاباً بطلقات نارية عدة، قبل إعلان وفاته في المكان. وكان ماكينزي يشغل منصب مدير الهندسة لتجربة اللاعبين في قسم الألعاب التابع لـ"نيويورك تايمز".

وساعد شهود الشرطة في تحديد مكان شخصين بقيا قرب الموقع، ليتبين أنهما شيويونغ تشانغ وشيلي تشين، وكلاهما يبلغ 77 عاماً، وهما والد زوجة الضحية ووالدتها.

وأوقف الزوجان للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل والتآمر على تنفيذها، ونُقلا إلى سجن سانتا ريتا من دون كفالة، على أن يمثلا أمام المحكمة الأربعاء. ولا تعني هذه الشبهات إدانتهما، إذ لا تزال القضية قيد التحقيق.

وادعى أحد الشهود أن رجلاً أطلق النار على ماكينزي ثم سلّم السلاح إلى امرأة أطلقت النار عليه بدورها، لكن الشرطة لم تؤكد هذه الرواية أو تحدد الدور الذي يُشتبه بأن كل موقوف أداه.

ولم تكشف السلطات حتى الآن الدافع المحتمل وراء إطلاق النار، لكنها أكدت عدم وجود مشتبه بهم آخرين معروفين أو تهديد مستمر للسكان.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
رمياً بالرصاص... مقتل فنان شهير وزوجته الحامل وإبنته
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
في العراق... قتل والد زوجته رمياً بالرصاص بسبب خلافات عائليّة
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: الضربات في جزيرة لارك الإيرانية كانت محدودة
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤولين: المخزون الأميركي الحالي من صواريخ باتريوت أقل من 1700 صاروخ
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:08:30 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

موقف السيارات

كاليفورنيا

نيويورك

الرياض

التزام

رياضي

الهند

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-09-28
Lebanon24
16:33 | 2026-09-28
Lebanon24
16:30 | 2026-09-28
Lebanon24
16:02 | 2026-09-28
Lebanon24
16:00 | 2026-09-28
Lebanon24
15:57 | 2026-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24