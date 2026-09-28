تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أكثر من 450 ألف شخص قد يلقون حتفهم حتى شباط.. لهذا السبب!

Lebanon 24
28-09-2026 | 16:33
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أكثر من 450 ألف شخص قد يلقون حتفهم حتى شباط.. لهذا السبب!
أكثر من 450 ألف شخص قد يلقون حتفهم حتى شباط.. لهذا السبب! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر تقرير صادر عن "مختبر تأثير المناخ" من أن الحرارة الإضافية المرتبطة بظاهرة "إل نينيو" شديدة القوة قد تتسبب في 451 ألف وفاة إضافية حول العالم حتى نهاية شباط 2027، مقارنة بالمعدلات المتوقعة في عام طبيعي.

ويغطي التقدير الفترة الممتدة من حزيران 2026، حين بدأت الظاهرة، وحتى شباط المقبل، فيما رجّح الباحثون استمرار ارتفاع الوفيات المرتبطة بالحرارة حتى حزيران أو تموز 2027 إذا بقي تأثير "إل نينيو" قائماً.
Advertisement

وتُعد الدول الاستوائية الأكثر عرضة للخطر، وفي مقدمتها نيجيريا وإندونيسيا والسودان والهند والبرازيل، إلى جانب منطقة الساحل الأفريقي وجنوب شرق آسيا. كما يُتوقع تسجيل نحو 3500 وفاة إضافية في الولايات المتحدة.

واعتمد الباحثون في تقديراتهم على تتبع العلاقة الشهرية بين درجات الحرارة والوفيات الإضافية في 24378 منطقة حول العالم، ثم دمجوا النتائج مع توقعات الحرارة خلال الأشهر المقبلة، مستخدمين متوسط الوفيات المرتبطة بالحرارة بين عامي 1996 و2025 معياراً للمقارنة.

ولا تشمل الحصيلة المتوقعة الوفيات التي قد تنتج من الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات والأمراض المصاحبة للظاهرة، ما يعني أن تأثيرها الصحي والإنساني قد يكون أوسع.

ودعا الباحثون إلى تحسين الإنذار المبكر بموجات الحر، وفتح مراكز للتبريد، وتعزيز الكوادر الطبية خلال فترات الذروة، وتوفير حماية أكبر للعاملين في الأماكن المفتوحة.

كما حذر برنامج الأغذية العالمي من أن اضطراب المحاصيل والإمدادات قد يدفع نحو 50 مليون شخص إلى الجوع الحاد، بالتزامن مع ارتفاع محتمل في أسعار الغذاء.

وصف العلماء ظاهرة "إل نينيو" الحالية بأنها غير مسبوقة في قوتها، بعدما تجاوزت درجات حرارة مياه المحيط الهادئ المستويات المسجلة خلال ظواهر سابقة، مؤكدين أن الاحترار العالمي يفاقم آثارها رغم كونها ظاهرة مناخية طبيعية.
مواضيع ذات صلة
إدارة مخيّمات النازحين باليمن: نزوح أكثر من 122 ألف شخص بسبب التصعيد الحوثي منذ مطلع أيلول
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف شخص فرّوا من القتال في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة حقوق الإنسان اليمنية: 150 مدنياً لقوا حتفهم في التصعيد الحوثي بتعز والحديدة ومأرب
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إعصار "دولفين" يقترب من الصين.. إنذار أحمر وإجلاء أكثر من 100 ألف شخص
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 02:13:33 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الولايات المتحدة

البرازيل

جنوب شرق

السودان

التزام

الظاهر

الهند

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:50 | 2026-09-28
Lebanon24
16:30 | 2026-09-28
Lebanon24
16:02 | 2026-09-28
Lebanon24
16:00 | 2026-09-28
Lebanon24
15:57 | 2026-09-28
Lebanon24
15:40 | 2026-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24