عراقجي يكشف تفاصيل اللقاء مع وسطاء قطريين

Advertisement

أعلن عباس عراقجي، أنه التقى مع وسطاء قطريين امس الاثنين، وناقش معهم الأفكار التي سيطرحونها على الجانب الأميركي، في .وقال عراقجي: "كان من بين الأهداف الأخرى التي سعينا لتحقيقها (في زيارة نيويورك)، وهو هدف بالغ الأهمية، إطلاع العالم على وضع البلاد في ساحة الحرب، وتحديدًا فيما يتعلق بمضيق هرمز". هناك شروطٌ أكّد عليها قائد الثورة، ويجب تنفيذها لفتح مضيق هرمز.وأكّد أن "مهمتنا كانت إبلاغ الجانب الأميركي بهذه الشروط، وإبلاغ جميع الدول الأخرى والمجتمع الدولي بأن لديها خطة في هذا الشأن. شروطها عادلة ومنطقية تمامًا، وإذا ادّعى الأميركيون أنهم يسعون إلى اتفاق أو حل سلمي، فقد طرحنا هذا الحل".وقال عراقجي: "بات واضحًا للجميع الآن أن إيران، رغم كل الظلم الذي لحق بها والحروب التي فُرضت عليها، لها رأي ومنطق وحلول في مجال الدبلوماسية، وكما هي مستعدة للحرب، فهي مستعدة أيضًا للدبلوماسية، وأعتقد أن هذا قد حسّن موقفنا كثيرًا وغيّر نظرة الدول إلينا، وأن أميركا هي التي تسعى إلى الحرب، لا إيران".وتابع : إيران مستعدة للحرب دوما، وترد على تحركاتهم عسكريًا، ولديها موقفٌ واضح، وتفتح آفاقًا جديدة في المجال الدبلوماسي، ولها منطقها الخاص.وقال عراقجي: نُقلت خطتنا، التي عُرفت بخطة النقاط السبع، إلى عبر وسيط ؛ وعلى الرغم مما قاله الرئيس الأميركي، فقد أكدتُ أننا ننتظر الرد الأميركي الرسمي عبر وسطاء.وأضاف وزير الخارجية أنه التقى مجدداً بأحد الوسطاء القطريين، ودارت بيننا بعض المناقشات. وتحدث عن أفكار وكيفية تمهيد الطريق لتحقيق شروط إيران وكيفية تحقيقها.كما أكد عراقجي أن بلاده تتوقع اليوم الثلاثاء ردا أميركيا على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز.