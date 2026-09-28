الرئيس الأوكراني: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي آخر في روسيا

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أفاد الرئيس الأوكراني بأن هناك أكثر من 8000 جندي شمالي على الأراضي الروسية، وأن الاستعدادات جارية لنشر 10 آلاف جندي إضافي.وأشار إلى "بيانات جديدة" حول نشر قوات من في ، قائلا في منشور على منصة إكس إن القوات "يجري اختيارها للتدريب والنشر لاحقا في روسيا".وكان زيلينسكي قد ذكر في آب أن ما يصل إلى 50 ألف جندي كوري شمالي قد يتم إرسالهم للقتال إلى جانب روسيا، ودعا إلى تقديم دعم في مجال الدفاع الجوي لأوكرانيا.وأعلنت سيول في عن حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لكييف، لكنها استبعدت الأسلحة الفتاكة منها.وجاءت تصريحات زيلينسكي أمس الاثنين بعد خلاف بين سيول وكييف بسبب إعلانه الأسبوع الماضي أن نقلت جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى الجنوبية.وعبرت سيول عن أسفها إزاء هذا الإعلان، مشيرة إلى اتفاق يقضي بالحفاظ على سرية عملية النقل.وبحسب تقديرات من وسيول، أرسلت كوريا الشمالية ما يتراوح بين 14000 و15000 جندي لدعم حرب روسيا في أوكرانيا منذ عام 2024، تم نشر معظمهم في منطقة كورسك للمساعدة في صد توغل أوكراني.وتشير تقييمات أوكرانية ومستقلة إلى أن بيونغيانغ زودت روسيا بملايين من قذائف المدفعية وقذائف الهاون، بالإضافة إلى صواريخ باليستية وأنظمة مدفعية بعيدة المدى وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.