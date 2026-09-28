تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الرئيس الأوكراني: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي آخر في روسيا

Lebanon 24
28-09-2026 | 23:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الرئيس الأوكراني: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي آخر في روسيا
الرئيس الأوكراني: كوريا الشمالية تستعد لنشر 10 آلاف جندي آخر في روسيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن هناك أكثر من 8000 جندي كوري شمالي على الأراضي الروسية، وأن الاستعدادات جارية لنشر 10 آلاف جندي إضافي.
Advertisement

وأشار زيلينسكي إلى "بيانات جديدة" حول نشر قوات من كوريا الشمالية في روسيا، قائلا في منشور على منصة إكس إن القوات "يجري اختيارها للتدريب والنشر لاحقا في روسيا".

وكان زيلينسكي قد ذكر في آب أن ما يصل إلى 50 ألف جندي كوري شمالي قد يتم إرسالهم للقتال إلى جانب روسيا، ودعا كوريا الجنوبية إلى تقديم دعم في مجال الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وأعلنت سيول في تموز عن حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لكييف، لكنها استبعدت الأسلحة الفتاكة منها.

وجاءت تصريحات زيلينسكي أمس الاثنين بعد خلاف بين سيول وكييف بسبب إعلانه الأسبوع الماضي أن أوكرانيا نقلت جنديين كوريين شماليين أسيرين إلى كوريا الجنوبية.

وعبرت سيول عن أسفها إزاء هذا الإعلان، مشيرة إلى اتفاق يقضي بالحفاظ على سرية عملية النقل.

وبحسب تقديرات من كييف وسيول، أرسلت كوريا الشمالية ما يتراوح بين 14000 و15000 جندي لدعم حرب روسيا في أوكرانيا منذ عام 2024، تم نشر معظمهم في منطقة كورسك للمساعدة في صد توغل أوكراني.

وتشير تقييمات أوكرانية ومستقلة إلى أن بيونغيانغ زودت روسيا بملايين من قذائف المدفعية وقذائف الهاون، بالإضافة إلى صواريخ باليستية وأنظمة مدفعية بعيدة المدى وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: 50 ألف جندي من كوريا الشمالية سينتشرون في روسيا للقتال إلى جانبها
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: قوات كوريا الشمالية التي جاءت لدعم القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كوريا الجنوبية تستعد لنشر أصول عسكرية عند مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
سيول: الجيش أطلق طلقات تحذيرية على خط التماس العكسري بعد عبور جنود من كوريا الشمالية
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

زيلينسكي

أوكرانيا

الشمالي

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-09-29
Lebanon24
04:12 | 2026-09-29
Lebanon24
04:12 | 2026-09-29
Lebanon24
03:53 | 2026-09-29
Lebanon24
03:37 | 2026-09-29
Lebanon24
03:32 | 2026-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24