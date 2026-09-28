تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هيغسيث: الجيش الأميركي سيتولى حماية أنظمة الانتخابات

Lebanon 24
28-09-2026 | 23:23
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هيغسيث: الجيش الأميركي سيتولى حماية أنظمة الانتخابات
هيغسيث: الجيش الأميركي سيتولى حماية أنظمة الانتخابات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بأن وكالة الأمن القومي الأميركية وقوات عسكرية أخرى متخصصة في الاستخبارات والأمن السيبراني ستتولى حماية أنظمة الانتخابات خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني.
Advertisement

ولطالما ساعد خبراء الأمن السيبراني العسكريون في مراقبة الأنظمة وردع المتسللين المحتملين، منذ تصنيف معدات الانتخابات باعتبارها "بنية تحتية حيوية" في عام 2017.

لكن إعلان هيغسيث يأتي بعد أن أجرى الرئيس دونالد ترامب تغييرات واسعة أضعفت الوكالة المدنية التي أُنشئت تحديدا لحماية البنية التحتية للانتخابات، وهي وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

وأصدرت الوكالة الأسبوع الماضي خطة لأمن البنية التحتية للانتخابات، تستعرض التهديدات المحتملة التي تواجه أنظمة الانتخابات وتحدد الخدمات التي ستقدمها لمسؤولي الانتخابات لحماية عملية التصويت.

وقال ديفيد بيكر، وهو محامٍ سابق بوزارة العدل الأميركية ويرأس مركز الابتكار والبحوث الانتخابية غير الربحي، إن قصر المدة الزمنية "يشير إلى أن الأمر مجرد استعراض".

وأضاف: "لو كانت الإدارة جادة في مساعدة مسؤولي الانتخابات في الولايات والمحليات، لما فككت جميع قدرات الحكومة الاتحادية في مجال الأمن السيبراني للانتخابات، ولما فصلت جميع خبرائها في أوائل عام 2025".
مواضيع ذات صلة
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث: الجيش مستعد بمستويات لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم استهداف أنظمة إلكترونية ومحاولات لتعطيل الاتصالات.. روسيا: مستمرون في الانتخابات التشريعية
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البثّ الإسرائيليّة: الولايات المتحدة ترغب في توسيع مناطق الانسحاب التي سيتولّى الجيش اللبنانيّ السيطرة عليها
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث: عقيدتنا واضحة وهي أميركا أولا والسلام من خلال القوة
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:24:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس دونالد ترامب

وزارة الأمن الداخلي

دونالد ترامب

الأمن القومي

وزارة العدل

وزارة الأمن

الانتخابية

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-09-29
Lebanon24
04:12 | 2026-09-29
Lebanon24
04:12 | 2026-09-29
Lebanon24
03:53 | 2026-09-29
Lebanon24
03:37 | 2026-09-29
Lebanon24
03:32 | 2026-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24