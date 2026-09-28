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عربي-دولي

على وقع التصعيد...بوتين يأمر بزيادة عدد جنود الجيش الروسي

Lebanon 24
28-09-2026 | 23:26
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين مرسوما رئاسيا يقضي بزيادة قوام الجيش الروسي إلى 1.55 مليون جندي في الخدمة الفعلية.
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وستؤدي هذه الزيادة، التي تأتي في أعقاب زيادة مماثلة تقررت في آب، إلى رفع قوام القوات المسلحة إلى مليونين و441 ألفا و630 جنديا، منهم مليون و550 ألفا في الخدمة الفعلية.

وسيزيد عدد الجنود في الخدمة الفعلية بواقع 15500 جندي.

ومن جانب آخر، سُمع دويّ عدة انفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم، فيما فُعّلت أنظمة الدفاع الجوي خلال سريان إنذار بغارة جوية، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وحذّرت القوات الجوية الأوكرانية عبر قناتها في تلغرام من أن "صواريخ بالستية جديدة تتجه نحو كييف".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، استنادا إلى حصيلة أولية، مقتل امرأة وإصابة ستة أشخاص بجروح الاثنين، بعدما تسبّبت ضربة بطائرة مسيّرة روسية في اندلاع حريق في أكاديمية العلوم في كييف.

وجدّد زيلينسكي الأسبوع الماضي دعوته حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى زيادة مساعداتهم العسكرية، ولا سيما عبر تزويد بلاده بمزيد من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية الأميركية القادرة على إسقاط الصواريخ البالستية.
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وكالة فرانس برس

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