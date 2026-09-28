ترامب ينفي عرض بيع أسلحة للصين

Advertisement

قام الرئيس الأميركي ، أمس الاثنين، بنفي أن يكون قد عرض على نظيره الصيني شي جين بينغ شراء أسلحة أميركية، وذلك بعد تصريحات للسفير الأميركي لدى أثارت جدلا بشأن الأمر.وقال للصحفيين إنه لم يسأل شي عما إذا كانت ترغب في شراء أسلحة من ، مضيفا أنه "لم يسمع بهذا الأمر من قبل"، وأنه سيتحدث مع السفير ديفيد بيرديو.وكان بيرديو قد قال في مقابلة مع شبكة " "، الأحد، إن ترامب أوضح للرئيس الصيني أن الولايات المتحدة تبيع الأسلحة لدول في أنحاء العالم.وردا على سؤال بشأن مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان، قال بيرديو إن ترامب "سأل الرئيس شي بالفعل في مرحلة ما عما إذا كان يرغب في شراء بعضها".من جانبها، تجنبت بكين التعليق مباشرة على تصريحات السفير الأميركي. وقال المتحدث باسم قوه جياكون إن الصين تعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية وفقا لاحتياجاتها، وإنها ملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار العالميين.ونقلت صحيفة " " عن مسؤولين في قولهم إن لا تعتزم بيع أسلحة إلى الصين، فيما أشار أحدهم إلى وجود عوائق قانونية تحول دون ذلك.ولم يوضح المسؤولون ما إذا كان الذي تحدث عنه بيرديو قد طُرح خلال زيارة شي إلى واشنطن الأسبوع الماضي أم خلال محادثات سابقة.