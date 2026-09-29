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إقتصاد

كيف تحوّلت "تيثر" إلى شريان مالي لطهران وحلفائها؟

Lebanon 24
29-09-2026 | 00:00
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كيف تحوّلت تيثر إلى شريان مالي لطهران وحلفائها؟
كيف تحوّلت تيثر إلى شريان مالي لطهران وحلفائها؟ photos 0
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أظهر تقرير أعدّه أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي ونُشر يوم الاثنين، أن عملة «USDT» التابعة لشركة «تيثر» (Tether) أصبحت بمثابة «شريان حياة مالي مهم» لإيران، وأداة تُستخدم في تمويل جماعات متحالفة معها، من بينها «حزب الله» اللبناني.

واستند التقرير، الذي قاد إعداده السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال من ولاية كونيتيكت، وهو أبرز الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، إلى تحليل 846 محفظة للعملات المشفرة كانت قد خضعت لعقوبات أميركية وإسرائيلية بسبب صلاتها بإيران.

وخلص التقرير إلى أن نحو 84% من المعاملات المرتبطة بهذه المحافظ تمت باستخدام عملة «USDT»، مشيراً إلى استخدامها كوسيلة لمساعدة الحكومة الإيرانية على نقل الأموال عبر الحدود ودعم عملتها في ظل العقوبات الأميركية، بما في ذلك من خلال البنك المركزي الإيراني.

وقال بلومنتال في بيان إن التقرير «يكشف كيف أصبحت تيثر وعملتها الرقمية الرئيسية عنصرين أساسيين في النظام المصرفي الموازي لإيران»، معتبراً أن ذلك يتيح للحكومة الإيرانية تمويل مجموعة من الأنشطة. ودعا وزارة الخزانة ووزارة العدل الأميركيتين إلى فتح تحقيق مع شركة «تيثر».

«تيثر» تعلن تجميد نحو 550 مليون دولار مرتبطة بإيران

 
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وتُعد «USDT» أكبر عملة مستقرة مدعومة بالدولار في العالم. وفي المقابل، قالت شركة «تيثر» إنها ملتزمة بالتعاون مع الحكومة الأميركية، وأعلنت أنها دعمت تجميد ما يقرب من 550 مليون دولار من عملة «USDT» المرتبطة بإيران خلال عام 2026.

وقال باولو أردوينو، الرئيس التنفيذي لشركة «تيثر»، في بيان: «لقد أثبتت الشركة باستمرار أن عملة USDT ليست ملاذاً للجهات الخاضعة للعقوبات أو المنظمات الإرهابية أو الشبكات الإجرامية».

وتزامن ذلك مع تشديد وزارة الخزانة الأميركية للعقوبات المفروضة على إيران، في أعقاب الحملة العسكرية الأميركية على طهران هذا العام.

كما أطلقت الوزارة الشهر الماضي «عملية النبذ الاقتصادي»، التي ركزت بصورة خاصة على المعاملات المالية المرتبطة بالعملات المشفرة، في إطار الضغوط الرامية إلى تضييق الخناق المالي على إيران.

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