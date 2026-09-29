البابا لاوون: لأخذ مخاوف الذكاء الاصطناعي على محمل الجد

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أكد البابا لاوون أن المخاوف من أن قد يدمر العالم ليست "أخبارا كاذبة" ويجب أخذها على محمل الجد، في توبيخ واضح للرئيس الأميركي .وحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي طوال فترة بابويته المستمرة منذ 16 شهرا، ووجه انتقادات مباشرة للرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الذين دفعوا بضرورة عدم فرض أي قيود على هذه التكنولوجيا.وقال البابا في عقده في أثناء عودته إلى بعد رحلة استغرقت أربعة أيام إلى "أعتقد حقا أن المخاوف التي أثارها عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي يجب أن تؤخذ على محمل الجد".وأضاف "لا أعتقد أن هذه ، مثلما قال البعض".وكان قال أمام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن المخاوف بشأن المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على البشرية "خدعة".وقال البابا إنه قرأ اليوم أن رئيس شركة إنفيديا المصنعة للرقائق الإلكترونية أعلن أنه قد تكون هناك طريقة لإدخال ضوابط في نماذج معينة من الذكاء الاصطناعي. لكن ليو عبر عن شكوكه، مضيفا "أنه نفس الشخص الذي يقول إنه ينبغي عدم فرض أي قيود أو تنظيم حكومي".وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ شبكة (سي.بي.إس نيوز) هذا الشهر بأنه يتفق مع ترامب في أن المخاوف المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها.وحث البابا لاوون العالم على "تشجيع الحوار والدراسة والتحقيق، لإيجاد سبل لضمان ألا يصل الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة يمكنه فيها تدمير البشرية".وقال "أعتقد أن هناك عددا كافيا من الأشخاص المهتمين بهذا الأمر بجدية… لكن علينا أن نواصل العمل. لا يمكننا أن نكتفي بالجلوس مكتوفي الأيدي والتظاهر بأن شيئا لن يحدث".