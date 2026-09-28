تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

الإصابات تجاوزت الـ 8 آلاف حالة.. ايبولا يتفشى في الكونغو

Lebanon 24
28-09-2026 | 23:43
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الإصابات تجاوزت الـ 8 آلاف حالة.. ايبولا يتفشى في الكونغو
الإصابات تجاوزت الـ 8 آلاف حالة.. ايبولا يتفشى في الكونغو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفيد بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو تجاوز 8 آلاف حالة، وسط نقص في العاملين بالقطاع الصحي وتحديات تواجه جهود احتواء تفشي المرض.
Advertisement

وبحسب أحدث بيانات وزارة الصحة الكونغولية، بلغ عدد الإصابات المؤكدة 8067 حالة حتى 26 أيلول، بينها 3901 وفاة، ليتجاوز معدل الوفيات 48 بالمئة.

وانتشر المرض في 63 منطقة صحية موزعة على 7 من أقاليم البلاد الـ26، منذ إعلان تفشيه في 15 أيار الماضي، بسبب فيروس "بونديبوجيو" النادر، الذي لا يتوفر له علاج أو لقاح معروف، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من استمرار ارتفاع معدل الوفيات، خصوصا في القرى، معتبرة أن ذلك يعكس خطورة المرض والصعوبات التي تواجه اكتشاف الإصابات مبكرا وتوفير الرعاية المناسبة للمرضى.

وقالت المنظمة في أحدث تقاريرها إن "الارتفاع المستمر في معدل الوفيات، وخاصة في القرى، يسلط الضوء على خطورة المرض والتحديات المستمرة في اكتشاف الحالات في الوقت المناسب والحصول على رعاية مبكرة وملائمة للمرضى".
 
مواضيع ذات صلة
"أسوشييتد برس": تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية يتجاوز 5000 حالة
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد إصابات إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 4 آلاف حالة للمرة الأولى منذ بدء تفشي الوباء (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الكونغو الديمقراطية: حالات إيبولا المؤكدة تجاوزت 5000
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الكونغو الديمقراطية تعلن تجاوز عدد الإصابات بفيروس إيبولا 8000 شخص
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 11:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

وزارة الصحة الكونغولية

منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة

منظمة الصحة

فيروس

الكون

الحص

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-09-29
Lebanon24
04:12 | 2026-09-29
Lebanon24
04:12 | 2026-09-29
Lebanon24
03:53 | 2026-09-29
Lebanon24
03:37 | 2026-09-29
Lebanon24
03:32 | 2026-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24