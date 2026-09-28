الإصابات تجاوزت الـ 8 آلاف حالة.. ايبولا يتفشى في الكونغو

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أفيد بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في تجاوز 8 آلاف حالة، وسط نقص في العاملين بالقطاع الصحي وتحديات تواجه جهود احتواء تفشي المرض.وبحسب أحدث بيانات ، بلغ عدد الإصابات المؤكدة 8067 حالة حتى 26 أيلول، بينها 3901 وفاة، ليتجاوز معدل الوفيات 48 بالمئة.وانتشر المرض في 63 منطقة صحية موزعة على 7 من أقاليم البلاد الـ26، منذ إعلان تفشيه في 15 أيار الماضي، بسبب "بونديبوجيو" النادر، الذي لا يتوفر له علاج أو لقاح معروف، وفق وكالة "أسوشيتد برس".وحذرت من استمرار ارتفاع معدل الوفيات، خصوصا في القرى، معتبرة أن ذلك يعكس خطورة المرض والصعوبات التي تواجه اكتشاف الإصابات مبكرا وتوفير الرعاية المناسبة للمرضى.وقالت المنظمة في أحدث تقاريرها إن "الارتفاع المستمر في معدل الوفيات، وخاصة في القرى، يسلط الضوء على خطورة المرض والتحديات المستمرة في اكتشاف الحالات في الوقت المناسب والحصول على رعاية مبكرة وملائمة للمرضى".