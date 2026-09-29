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عربي-دولي

ترامب ينتقد قرارا بريطانيا.. إليكم السبب

Lebanon 24
29-09-2026 | 02:37
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قام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الإثنين، بالتنديد بقرار الشرطة البريطانية إخلاء سبيل الرجال الخمسة الذين أوقفوا بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة جوية تستخدمها القوات الأميركية في جنوب غرب إنكلترا.
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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض إن القضية "قد تكون" مرتبطة بإيران، دون أن يقدّم تفاصيل.

وأضاف "أنا متفاجئ من إطلاق سراحهم، لم أكن لأفعل ذلك"، مؤكدا في الوقت نفسه أن السلطات البريطانية عملت "بشكل وثيق جدا" مع الولايات المتحدة، مضيفا: "نعرف كل شيء عنهم. لم نكن لنطلق سراحهم".

من جهته، امتنع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن الخوض في تفاصيل القضية، لكنه قال لقناة "فوكس نيوز" ليل الإثنين إن الحادث "يحمل بوضوح بصمات طرف أجنبي".

وأضاف: "سيُكشف الكثير من المعلومات الإضافية في الأيام المقبلة، لكن ليس في وسعي حاليا قول أكثر من أن الأمر بالغ الخطورة، وقد جرى التعامل معه بالشكل المناسب".


وجاء إخلاء سبيل الرجال الخمسة، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء آندي بيرنهام عقد اجتماع طارئ لكبار المسؤولين لاستيضاح "الصورة بالكامل".

وأعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، أمس الإثنين، أن الرجال الخمسة الذين أوقفوا بشبهة التخطيط لاستهداف قاعدة  فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي، أخلي سبيلهم بكفالة، فيما تستمر التحقيقات لكشف ضلوع محتمل لـ"دولة أجنبية" في مخطط يُعتقد أنه كان يرمي إلى تنفيذ تفجير.
 
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