بن غفير يصعّد.. تهديد جديد يطال جثمان السنوار

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توعّد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بإحراق جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة " " الراحل يحيى السنوار، وذلك في حال توليه حقيبة في الحكومة المقبلة.ويطالب بن غفير بتولي وزارة الدفاع بعد الانتخابات المقررة في 27 تشرين الأول المقبل، في حال تمكن رئيس الوزراء بنيامين من تشكيل الحكومة .وقال بن غفير في حديث مع "هيئة البث الإسرائيلية": "بعد حصولي على حقيبة الدفاع، سأحرص على حرق جثة السنوار وجثث إرهابيي 7 أكتوبر"، مضيفا: "سأقود تغييرا جوهريا في النهج المتبع".وتأتي تصريحات بن غفير في سياق مواقف متطرفة تجاه ، إذ توعد مؤخرا بالعمل على إعدام الأسرى، بينهم الأسير حسن سلامة، الذي اقتحم زنزانته.كما يطرح بن غفير ضمن خطته الأمنية العمل على تهجير الفلسطينيين من والضفة الغربية المحتلة.وتزامنت هذه المواقف مع تحركات ميدانية له، بينها اقتحامات متكررة للمسجد وأداء طقوس تلمودية عند حائط البراق.يأتي ذلك قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية واحتدام المنافسة؛ إذ أظهر استطلاع الجمعة تراجع أحزاب ائتلاف نتنياهو إلى 49 مقعدا في الكنيست، مقابل 55 مقعدا لأحزاب غير العربية، فيما حافظ حزب "الليكود" على 18 مقعدا.