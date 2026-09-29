بالصور.. هكذا اختفت ملامح غزة

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وبحسب تقرير لـ" الإنكليزية"، بات التمييز بين أجزاء واسعة من القطاع شبه مستحيل، بعدما لم يبقَ في بعض المناطق سوى الخطوط الباهتة للطرق الرئيسية، بينما احترقت أراضٍ زراعية وتضررت أو اختفت دور عبادة يعود بعضها إلى قرون.وأظهر تقييم حديث لمركز للأقمار الاصطناعية "يونوسات" ارتفاع عدد المنشآت المدمرة في غزة بنسبة 9% منذ دخول وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ قبل نحو عام.ووفق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، تضرر نحو 82% من مباني القطاع، أي ما يقارب 200 ألف مبنى، فيما دُمّر نحو ثلثي هذه المنشآت بالكامل.وقارنت الجزيرة، باستخدام الصور المتاحة حديثاً عبر خرائط "غوغل"، بين شكل غزة قبل الحرب ووضعها الحالي، من رفح جنوباً إلى شمال القطاع. والتُقطت صور رفح خلال العام الجاري، بينما تعود الصور المتاحة لشمال غزة إلى عامي 2024 و2025.في رفح، التي تحولت إلى ملجأ رئيسي للنازحين، اضطر نحو مليون شخص إلى المغادرة بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في أيار 2024، وتوجه معظمهم نحو خان يونس ودير البلح. وتظهر الصور أن حي تل السلطان، الذي كان مكتظاً بالسكان غرب المدينة، مُحي تقريباً، ولم يبقَ مكان المنازل سوى مساحات من الرمال.أما منطقة المواصي الساحلية، التي أعلنتها في وقت سابق "منطقة إنسانية" وطلبت من الفلسطينيين النزوح إليها، فتبدو اليوم مكتظة بالخيام والعائلات، بعدما كانت شريطاً ساحلياً قليل السكان يضم أراضي رملية وزراعية. وأشار التقرير إلى أن المنطقة تعرضت لاحقاً لقصف متكرر.وسجلت محافظة خان يونس أعلى عدد من المنشآت المتضررة في تقييم "يونوسات" الصادر في تشرين الأول 2025، بواقع 51 ألفاً و885 منشأة. كما لحقت بها أكبر مساحة من الأضرار الزراعية في القطاع، ودُمر مسجد الاستقلال الإندونيسي في منطقة معن بعد أقل من عامين على إعادة افتتاحه.وفي محافظة غزة، بلغ عدد المباني المتضررة 51 ألفاً و530، بينها 41 ألفاً و663 مبنى في مدينة غزة وحدها. وكان الميناء من أبرز المواقع المتضررة، بعدما تعرض لأضرار بالغة ودُمرت غالبية قوارب الصيد، وفق منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ما أصاب قطاعاً كان يوفر مصدر رزق لنحو 110 آلاف شخص.وسُجلت في شمال غزة أعلى نسبة من الأراضي الزراعية المتضررة، إذ بلغت 94% بحلول 2025، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. كما تظهر صور مخيم جباليا، وهو الأكبر بين مخيمات القطاع الثمانية، أحياء كاملة وقد تحولت إلى ركام.ووفق الأرقام التي أوردها تقرير الجزيرة الإنكليزية، قُتل أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 175 ألفاً منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول 2023، وسط ترجيحات بأن تكون الحصيلة الفعلية أعلى بسبب بقاء عدد من المفقودين تحت الأنقاض. كما قُتل أكثر من 1400 شخص وأصيب نحو خمسة آلاف منذ وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي.