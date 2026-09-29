فانس: نتوقع الموقف الإيراني وآلية صنع القرار غائبة

الأميركي إن تتوقع الموقف ، مشيراً إلى أن آلية صنع القرار في غائبة.

وأضاف أن مسؤولين إيرانيين عارضوا استهداف السفن، لكنهم فشلوا في إقناع المتشددين.

وفي ما يتعلق بالمرشد الإيراني مجتبى ، قال فانس إن الأدلة المتاحة تشير إلى أنه على قيد الحياة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير سابقة تحدثت عن غموض بشأن وضعه وغيابه عن الظهور العلني.