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عربي-دولي

فانس: نتوقع الموقف الإيراني وآلية صنع القرار غائبة

Lebanon 24
29-09-2026 | 11:20
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فانس: نتوقع الموقف الإيراني وآلية صنع القرار غائبة
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قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الولايات المتحدة تتوقع الموقف الإيراني، مشيراً إلى أن آلية صنع القرار في إيران غائبة.

وأضاف فانس أن مسؤولين إيرانيين عارضوا استهداف السفن، لكنهم فشلوا في إقناع المتشددين.

وفي ما يتعلق بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، قال فانس إن الأدلة المتاحة تشير إلى أنه على قيد الحياة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير سابقة تحدثت عن غموض بشأن وضعه وغيابه عن الظهور العلني.

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