بعد 12 عاماً.. القوات الإيطالية تغادر العراق

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أنهت إيطاليا وجودها العسكري في بعد 12 عاماً، معلنة سحب آخر قواتها من البلاد بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".ووفق ما نقلته " " عن الإيطالية، كانت روما قد سحبت الجزء الأكبر من قواتها بحلول آذار 2026، فيما جرى الاتفاق مع السلطات المحلية على مغادرة ما تبقى من القوات الإيطالية وقوات حلف شمال الأطلسي المنطقة بحلول 30 أيلول.وقال جويدو كروزيتو إن هذه الخطوة تعكس انتقالاً نحو تحمّل العراق مسؤولية أكبر عن أمنه. ومع انتهاء الوجود العسكري، سيبقى ضابطان من قوات الدرك الإيطالية في العراق ضمن بعثة الاستشارية، التي تعمل بموافقة الحكومة .وكانت القوات الإيطالية قد شاركت في عملية "العزم الصلب" التي قادتها ضد تنظيم "داعش"، كما ساهمت في بعثة حلف شمال الأطلسي الاستشارية غير القتالية في العراق، وتولت إيطاليا قيادة بعثة "الناتو" بين أيار 2022 وأيار 2023.ويتزامن الانسحاب الإيطالي مع تنفيذ الاتفاق بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، على أن تتولى القوات العراقية مسؤوليات أمنية أوسع، مع استمرار التعاون الأمني عبر أطر ثنائية.