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عربي-دولي

بعد 12 عاماً.. القوات الإيطالية تغادر العراق

Lebanon 24
29-09-2026 | 11:36
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بعد 12 عاماً.. القوات الإيطالية تغادر العراق
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أنهت إيطاليا وجودها العسكري في العراق بعد 12 عاماً، معلنة سحب آخر قواتها من البلاد بالتزامن مع اقتراب انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش".
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ووفق ما نقلته "رويترز" عن وزارة الدفاع الإيطالية، كانت روما قد سحبت الجزء الأكبر من قواتها بحلول آذار 2026، فيما جرى الاتفاق مع السلطات المحلية على مغادرة ما تبقى من القوات الإيطالية وقوات حلف شمال الأطلسي المنطقة بحلول 30 أيلول.

وقال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو إن هذه الخطوة تعكس انتقالاً نحو تحمّل العراق مسؤولية أكبر عن أمنه. ومع انتهاء الوجود العسكري، سيبقى ضابطان من قوات الدرك الإيطالية في العراق ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية، التي تعمل بموافقة الحكومة العراقية.

وكانت القوات الإيطالية قد شاركت في عملية "العزم الصلب" التي قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، كما ساهمت في بعثة حلف شمال الأطلسي الاستشارية غير القتالية في العراق، وتولت إيطاليا قيادة بعثة "الناتو" بين أيار 2022 وأيار 2023.

ويتزامن الانسحاب الإيطالي مع تنفيذ الاتفاق بين بغداد وواشنطن لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، على أن تتولى القوات العراقية مسؤوليات أمنية أوسع، مع استمرار التعاون الأمني عبر أطر ثنائية.
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