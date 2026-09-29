تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الضفة على طاولة الانتخابات الإسرائيلية.. ماذا تريد الأحزاب؟

Lebanon 24
29-09-2026 | 14:13
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الضفة على طاولة الانتخابات الإسرائيلية.. ماذا تريد الأحزاب؟
الضفة على طاولة الانتخابات الإسرائيلية.. ماذا تريد الأحزاب؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع اقتراب انتخابات 2026، بدأت الأحزاب الإسرائيلية عرض مواقفها من مستقبل الضفة الغربية، بين توسيع المستوطنات وفرض السيادة الإسرائيلية وإمكانية إخلاء مستوطنات ضمن أي تسوية سياسية مستقبلية، إلى جانب التعامل مع البناء الفلسطيني والبؤر الاستيطانية في المناطق المصنفة "ج".
Advertisement

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، يأتي طرح هذه المواقف في وقت تراجع فيه حضور القضية الفلسطينية نسبياً في النقاش الانتخابي أمام ملفات أخرى، أبرزها تداعيات السابع من تشرين الأول وقضية تجنيد الحريديم.

وأعلن حزب "يشار" دعمه لتعزيز الكتل الاستيطانية وإقامة مستوطنات جديدة بصورة قانونية، مع رفض إقامة دولة فلسطينية أو إخلاء مستوطنات ضمن تسوية سياسية. أما حزب "معاً"، فيؤيد الاستيطان ويرفض إقامة دولة فلسطينية، ويطرح ضم المناطق "ج" مستقبلاً إلى إسرائيل، في حين لم يشارك حزب "الليكود" في الاستبيان الذي تناول مواقف الأحزاب.

ويؤيد حزب "إسرائيل بيتنا" تعزيز الاستيطان، بما في ذلك البناء في منطقة E1، وفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق "ج"، فيما يدعو حزب "عوتسما يهوديت" إلى إقامة مستوطنات جديدة وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.

بدوره، يتبنى حزب "الصهيونية الدينية-الهوية" موقفاً داعماً لفرض السيادة على الضفة وتوسيع الاستيطان وتنظيم البؤر القائمة. وقال الحزب إنه عمل خلال مشاركته في الحكومة على تنظيم مستوطنات جديدة والموافقة على 3401 وحدة سكنية في منطقة E1، ضمن سياسة تستهدف توسيع الوجود الاستيطاني.

في المقابل، يدعو حزب "الديمقراطيين" إلى مسار سياسي وأمني يؤدي إلى الانفصال ضمن ترتيبات إقليمية بمشاركة الولايات المتحدة ودول عربية، كما يؤيد إخلاء البؤر غير القانونية. ويطرح حزب "أزرق أبيض" تعزيز الاستيطان في مناطق محددة، بالتوازي مع ترتيبات يقول إنها قد تحول دون الحاجة إلى إخلاء المستوطنات.

أما القائمة العربية الموحدة "راعم"، فتدعو إلى إنهاء الاحتلال وإخلاء المستوطنات، وتؤيد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، مع رفض فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة.

وتشكل المناطق "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وفق تقسيمات اتفاق أوسلو الثاني، وتخضع للسيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية، ما يجعل مستقبلها والاستيطان فيها أحد أبرز نقاط التباين بين الأحزاب الإسرائيلية في رؤيتها للضفة الغربية.
مواضيع ذات صلة
الحوار الأميركي مع "الحزب": ماذا تريد واشنطن وماذا تريد"حارة حريك"؟
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 23:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدّث باسم حركة فتح جمال نزّال: اليمين الإسرائيلي يريد إشعال نزاع في الضفة الغربية للفوز بالانتخابات المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 23:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل الانتخابات الإسرائيلية.. اتفاق بين 3 أحزاب عربية
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 23:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بري لا يتبنى خطاب قاسم و" الحزب"يفضّل إبقاء المعركة على طاولة المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 23:44:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الضفة الغربية

الديمقراطيين

الإسرائيلية

الفلسطينية

الديمقراطي

الإسرائيلي

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:02 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:43 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2026-09-29
Lebanon24
16:29 | 2026-09-29
Lebanon24
16:07 | 2026-09-29
Lebanon24
16:01 | 2026-09-29
Lebanon24
16:00 | 2026-09-29
Lebanon24
16:00 | 2026-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24