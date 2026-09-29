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عربي-دولي

رضائي: أبلغنا واشنطن شروطنا...وترامب غير قادر على اتخاذ القرار

Lebanon 24
29-09-2026 | 14:50
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رضائي: أبلغنا واشنطن شروطنا...وترامب غير قادر على اتخاذ القرار
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أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، أن طهران أبلغت الولايات المتحدة شروطها، لكنه اعتبر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير قادر على اتخاذ القرار".
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فيما أشار رضائي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني شاهين مصطفى أوف، إلى أن الولايات المتحدة لجأت في المواجهة العسكرية إلى "الحصار" بسبب ما وصفه بـ"اليأس". وقال إن ترامب "غارق في مستنقع" ولا يستطيع التفاوض أو خوض الحرب.

وقد جدد رضائي اعتبار أن الهجوم الأميركي والإسرائيلي على بلاده "يخالف جميع القوانين الدولية"، مضيفاً أن إيران "دافعت عن نفسها بقوة" رداً على الحرب.

أتت تصريحات رضائي بينما تنتظر طهران ردا أميركياً "رسمياً" بشأن مقترح إيراني يتضمن وقف الأعمال القتالية لمدة سبعة أيام وإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين عبر وسطاء على الرغم من رفض ترامب علناً لهذا المقترح.

وفي المقابل، كرر الرئيس الأميركي التأكيد على أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، وأن "الأمر سينتهي قريباً جداً".
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