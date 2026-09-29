رضائي: أبلغنا واشنطن شروطنا...وترامب غير قادر على اتخاذ القرار

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أكد أمين للأمن القومي ، محسن رضائي، أن أبلغت شروطها، لكنه اعتبر أن الرئيس الأميركي "غير قادر على اتخاذ القرار".فيما أشار رضائي خلال لقائه الأذربيجاني شاهين مصطفى أوف، إلى أن الولايات المتحدة لجأت في المواجهة العسكرية إلى "الحصار" بسبب ما وصفه بـ"اليأس". وقال إن "غارق في مستنقع" ولا يستطيع التفاوض أو خوض الحرب.وقد جدد رضائي اعتبار أن الهجوم الأميركي والإسرائيلي على بلاده "يخالف جميع القوانين الدولية"، مضيفاً أن "دافعت عن نفسها بقوة" رداً على الحرب.أتت تصريحات رضائي بينما تنتظر طهران ردا أميركياً "رسمياً" بشأن مقترح إيراني يتضمن وقف الأعمال القتالية لمدة سبعة أيام وإعادة فتح مضيق هرمز، في ظل استمرار الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين عبر وسطاء على الرغم من رفض ترامب علناً لهذا المقترح.وفي المقابل، كرر الرئيس الأميركي التأكيد على أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، وأن "الأمر سينتهي قريباً جداً".