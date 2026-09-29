تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

حريق في شركة دفاعية بإستونيا.. أصابع الاتهام تتجه إلى روسيا

Lebanon 24
29-09-2026 | 16:37
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
حريق في شركة دفاعية بإستونيا.. أصابع الاتهام تتجه إلى روسيا
حريق في شركة دفاعية بإستونيا.. أصابع الاتهام تتجه إلى روسيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اتهمت السلطات الإستونية أجهزة الاستخبارات الروسية بالوقوف خلف حريق متعمد استهدف مبنى تستخدمه شركة "Milrem Robotics" للصناعات الدفاعية في العاصمة تالين، في آب الماضي.
Advertisement

وأعلنت دائرة الأمن الداخلي الإستونية، بعد تحقيق استمر نحو ستة أسابيع، أن الحريق كان "عملاً تخريبياً متعمداً ومخططاً له مسبقاً"، وقالت إنه نُفذ بتكليف من أجهزة أمنية روسية.

وكان الحريق قد اندلع ليل 14-15 آب في مبنى تابع للشركة، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من السيطرة عليه من دون تسجيل إصابات. وأوقفت السلطات ثلاثة مواطنين لاتفيين للاشتباه بتورطهم في العملية، قبل تسليمهم إلى إستونيا.

وتُعد "Milrem Robotics" من الشركات المتخصصة في الأنظمة العسكرية والروبوتات الأرضية غير المأهولة، وسبق أن زودت أوكرانيا بمركبات "THeMIS" العسكرية.

وعلى خلفية نتائج التحقيق، أعلنت وزارة الخارجية الإستونية استدعاء القائم بالأعمال الروسي، معتبرة أن العملية تأتي ضمن أنشطة تخريبية تستهدف دولاً أوروبية داعمة لأوكرانيا.

في المقابل، رفض الكرملين الاتهامات، ووصفها بأنها "لا أساس لها"، مؤكداً أنها لا تعكس الواقع.
مواضيع ذات صلة
الكرملين يرفض اتهامات إستونيا لروسيا بأنها وراء حريق شركة دفاعية
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 02:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إستونيا تندد بعمليات تخريب روسية بعد تعرض شركة دفاعية لحريق
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 02:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تحريض على عون.. وأصابع الاتهام تتجه إلى وزير سابق
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 02:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة وِلدبيريز: اندلاع حريق في مركز لوجستي بمنطقة سفيردلوفسك الروسية جراء تعرضه لهجوم
lebanon 24
Lebanon24
30/09/2026 02:31:43 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الإستونية

القائم بالأعمال

وزارة الخارجية

الكرملين

أوكرانيا

أوروبي

الكرمل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-09-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:02 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:43 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:58 | 2026-09-29
Lebanon24
16:55 | 2026-09-29
Lebanon24
16:43 | 2026-09-29
Lebanon24
16:42 | 2026-09-29
Lebanon24
16:29 | 2026-09-29
Lebanon24
16:21 | 2026-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24