شهيد وعدد من الجرحى في قصف بالطائرات والدبابات على غزة

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قتل شخص وأصيب آخرون، خلال ساعات الليل، جراء استهداف طائرات إسرائيلية شقة سكنية في محيط غربي مدينة غزة، وفق ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.وقال مصدر طبي في مستشفى المعمداني إن 3 مصابين، بينهم سيدة، وصلوا إلى المستشفى بعد قصف مخيما يؤوي نازحين قرب حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى أن الطيران ، شن غارة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، في وقت تتواصل فيه العمليات العسكرية على عدة مناطق في القطاع.وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية، بوقوع قصف إسرائيلي مكثف على شرقي دير البلح وسط القطاع.كما أطلقت دبابات إسرائيلية نيرانها شرقي مدينة جنوبي ، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات نتيجة ذلك.