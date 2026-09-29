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عربي-دولي

بعد إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين.. بيونغ يانغ تنفي اتهامات سيول

Lebanon 24
29-09-2026 | 23:26
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بعد إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين.. بيونغ يانغ تنفي اتهامات سيول
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قامت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، برفض تحميلها مسؤولية انفجار لغمين أرضيين في المنطقة المنزوعة السلاح الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين، أحدهم بُترت ساقه.
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وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والنافذة في دوائر القرار، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية، إن اتهام بلادها بالوقوف خلف الانفجارين في المنطقة العازلة "ينحدر إلى مستوى منحط وحقير يليق بأتباع جمهورية كوريا".

وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد خلصت، الاثنين، إلى أن لغمين زرعتهما كوريا الشمالية هما على الأرجح وراء الحادثة التي وقعت في الحادي والعشرين من سبتمبر.

وقال وزير الدفاع كانغ شين-شول، خلال جلسة برلمانية، الثلاثاء، إن ما حدث يمثل "خرقا صارخا لاتفاق الهدنة"، مضيفا أنه "بما أن كوريا الشمالية تتحمل المسؤولية، فسنتخذ ما يلزم من تدابير".

في المقابل، اعتبرت كيم يو جونغ أن سيول "تلفق" مزاعم لا أساس لها، لتتخذها حجة للاستفزاز السياسي والعسكري ضد بيونغ يانغ.
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