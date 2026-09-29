بعد إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين.. بيونغ يانغ تنفي اتهامات سيول

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قامت ، اليوم الأربعاء، برفض تحميلها مسؤولية انفجار لغمين أرضيين في المنطقة المنزوعة السلاح الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين، أحدهم بُترت ساقه.وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري ، والنافذة في دوائر القرار، في بيان نقلته ، إن اتهام بلادها بالوقوف خلف الانفجارين في المنطقة العازلة "ينحدر إلى مستوى منحط وحقير يليق بأتباع ".وكانت الجنوبية قد خلصت، الاثنين، إلى أن لغمين زرعتهما كوريا الشمالية هما على الأرجح وراء الحادثة التي وقعت في الحادي والعشرين من سبتمبر.وقال كانغ شين-شول، خلال جلسة برلمانية، الثلاثاء، إن ما حدث يمثل "خرقا صارخا لاتفاق الهدنة"، مضيفا أنه "بما أن كوريا الشمالية تتحمل المسؤولية، فسنتخذ ما يلزم من تدابير".في المقابل، اعتبرت كيم يو جونغ أن سيول "تلفق" مزاعم لا أساس لها، لتتخذها حجة للاستفزاز السياسي والعسكري ضد بيونغ يانغ.