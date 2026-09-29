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عربي-دولي

ترامب يؤكد: ايران ستستسلم!

Lebanon 24
29-09-2026 | 23:34
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أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه لا يعرف ما إذا كانت إيران "ستستسلم بعد" في حربها مع الولايات المتحدة قبل أن يقول: "ستستسلم".
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وأضاف ترامب لصحافيين في البيت الأبيض: "لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون بعد، لكنهم سيستسلمون"، مضيفاً أن إيران في وضع "سيئ للغاية" و"لا تبلي بلاء حسناً" في الحرب، وفق ما نقلت رويترز.

من جهتها، أفادت 3 مصادر مطلعة بأن الجهود التي بذلها الوسطاء القطريون هذا الأسبوع لتحقيق اختراق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران لم تحقق تقدماً يُذكر، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه ورفضه تقديم تنازلات.

رغم ذلك، أكد مصدران أن المسؤولين القطريين سيواصلون جهود الوساطة، لكنهم باتوا يشعرون بإحباط متزايد من مواقف الطرفين، حسب موقع "أكسيوس".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده تتوقع أمس الثلاثاء رداً أميركياً على مقترح إعادة فتح مضيق هرمز.

إذ قال عراقجي في تصريحات صحفية إن الوسطاء القطريين "طرحوا أفكاراً، وقد ناقشناها معهم، ومن المقرر أن يعيدوا طرح الموضوع على الجانب الأميركي مرة أخرى، وبعد ذلك سيتم نقل الرد الأميركي النهائي إلينا".





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