بلبلة جوية بين دبي وتل أبيب.. اشتباه بـخطف طائرة!

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الأربعاء، إنَّ السلطات تحقق في حادث أمني جوي أثار شبهة تعرض طائرة ركاب تابعة لشركة "فلاي دبي"، كانت متجهة من دبي إلى ، لمحاولة خطف، وعلى متنها نحو 150 شخصاً.

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وذكرت صحيفة "معاريف" أن الطائرة أطلقت بدايةً رمز الطوارئ الدولي "7700"، قبل أن ترسل الرمز "7500" الذي يُستخدم للإشارة إلى احتمال وقوع عملية خطف أو تدخل غير مشروع على متن الطائرة، قبل أن ينقطع الاتصال بها لفترة.





وعلى إثر ذلك، دفع سلاح الجو بطائرات مقاتلة باتجاه الطائرة، فيما جرى تحويل مسار رحلة "فلاي دبي" نحو .





وبحسب "يديعوت أحرونوت"، أقلعت الطائرة من دبي عند الساعة 7:05 صباحاً، وكان من المقرر أن تهبط في مطار بن غوريون قرابة الساعة 9:30. وبعد نحو ساعة ونصف من الرحلة، ومع دخولها المجال الجوي الأردني، أطلقت رمز الطوارئ "7700"، ثم رمز "7500".





وأوضحت الصحيفة أن الطائرة استدارت بعد ذلك وعادت باتجاه الأجواء السعودية، وبدأت التحليق على ارتفاع أقل، فيما أقلعت مقاتلتان إسرائيليتان لمواكبتها.





ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه "لا توجد معلومات مؤكدة عن وقوع عملية خطف"، موضحاً أن ما هو مؤكد حتى الآن هو أن قائد الطائرة فعّل إشارة استغاثة. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنه "لا توجد معلومات مؤكدة عن وقوع عملية خطف"، موضحاً أن ما هو مؤكد حتى الآن هو أن قائد الطائرة فعّل إشارة استغاثة.

من ناحيتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه "لا يوجد حالياً أي اتصال بالطائرة التي تمّ تغيير مسارها إلى السعودية وهي غير مصرّح لها بالهبوط ".





وفي موازاة التطورات، عقد بنيامين ووزير الدفاع يسرائيل كاتس مشاورات أمنية عاجلة لمتابعة الحادث.





أما "معاريف" فأشارت إلى أن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737"، عادت لاحقاً إلى مسار أكثر انتظاماً، وسط معلومات متضاربة في التقارير الأولية بشأن وجهتها النهائية، في وقت تواصل فيه الإسرائيلية والجيش التحقيق لمعرفة ما جرى على متنها.