عراقجي تسلم الرد الأميركي.. واجتماعات في طهران اليوم لمناقشته

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فيما لا تزال الأجواء غير متفائلة بقرب تحقيق اختراق في المفاةضات الاميركية التي جرت خلال الأيام الماضية عبر الوسيط ، كشف مسؤول مطع أن وفريقه التقوا بوسطاء قطريين في مساء أمس الثلاثاء، وتلقى الوزير رد أميركا على مقترح الأيام السبعة وسيناقشه في اليوم الأربعاء.خطة الأيام السبعةكما كشف المسؤول أن الخلاف بين الجانبين يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة التي قدمتها سابقاً من أجل فتح ، وفق ما نقلت وكالة " ".إلى ذلك، أوضح أن الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها تشرح خطة لمدة 7 أيام لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من اتفاق مذكرة التفاهم الذي وقعته أمسركا وإيران في يونيو الماضي في إسلام آباد.