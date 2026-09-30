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عربي-دولي

عراقجي تسلم الرد الأميركي.. واجتماعات في طهران اليوم لمناقشته

Lebanon 24
30-09-2026 | 02:37
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عراقجي تسلم الرد الأميركي.. واجتماعات في طهران اليوم لمناقشته
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فيما لا تزال الأجواء غير متفائلة بقرب تحقيق اختراق في المفاةضات الاميركية الإيرانية التي جرت خلال الأيام الماضية عبر الوسيط القطري، كشف مسؤول مطع أن وزير الخارجية عباس عراقجي وفريقه التقوا بوسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس الثلاثاء، وتلقى الوزير الإيراني رد أميركا على مقترح الأيام السبعة وسيناقشه في طهران اليوم الأربعاء.
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خطة الأيام السبعة
كما كشف المسؤول أن الخلاف الرئيسي بين الجانبين يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة التي قدمتها إيران سابقاً من أجل فتح مضيق هرمز، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

إلى ذلك، أوضح أن الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها تشرح خطة لمدة 7 أيام لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من اتفاق مذكرة التفاهم الذي وقعته أمسركا وإيران في يونيو الماضي في إسلام آباد.
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