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عربي-دولي

بوروندي يوافق على استقبال مرحلين من الولايات المتحدة

Lebanon 24
30-09-2026 | 03:10
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بوروندي يوافق على استقبال مرحلين من الولايات المتحدة
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تعتزم بوروندي استقبال أشخاص مرحلين من الولايات المتحدة، لتنضم إلى دول إفريقية أخرى أقدمت على هذه الخطوة.
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وقالت متحدثة باسم رئيس بوروندي، الثلاثاء، إن البلاد وافقت على استقبال مرحلين من الولايات المتحدة، التي لا تربطها صلة سابقة بالدولة الواقعة شرقي إفريقيا.

وقالت المتحدثة نانسي نينيت موتوني إن بوروندي ستقبل فقط "الأشخاص الذين لا يواجهون ملاحقة قضائية، وليست لديهم صلة بالإرهاب".

وأعلنت المتحدثة هذا النبأ خلال فعاليات بحضور مسؤولين حكوميين في نجوزي، وأضافت أن الإعدادات جارية لتوفير أماكن إقامة لهم.

ولم تذكر موتوني متى سيصل المرحلون أو العدد الذي وافقت بوروندي على استقبالته.

يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسعت عمليات الترحيل إلى دول ثالثة ضمن حملتها على الهجرة، حيث ترسل الأشخاص إلى دول ليسوا مواطنين بها ولم يسبق لهم العيش فيها.

وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل مرحلين إلى عدة دول إفريقية، منها بتسوانا وجنوب إفريقيا.
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